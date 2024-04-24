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Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan "aşırı sağ" uyarısı!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Brezilya Devlet Başkanı Lula&#039;dan &quot;aşırı sağ&quot; uyarısı!

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, dünyada "aşırı sağın" yükselişte olduğunu ve tehlike sınırlarını aştığını, bu duruma karşı mücadele verilmesi gerektiğini açıkladı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında, dünya genelinde aşırı sağın yükselişte olmasıyla ilgili bazı liderlerle görüşmeler gerçekleştirecek.

Söz konusu toplantının İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapılacağını dile getiren Lula da Silva, bu öneriyi liderlere ilettiğini söyledi.

"AŞIRI SAĞ KÜRESEL BİR MESELE"

Lula da Silva, aşırı sağ olgusunun "küresel" bir mesele olduğunu, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının giderek arttığını kaydetti.

"GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRMELİYİZ"

Brezilya'da ve ABD'de yaşanan Kongre baskını olaylarını hatırlatan Lula da Silva, "Demokratik liderler, aşırı sağın büyümesine ve yalanın hakim olmasına karşı güçlerini birleştirmeli. Birlikte çalışmalıyız ve buna nasıl karşı geleceğimizi ele almalıyız." ifadesini kullandı.

Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçileri, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak, polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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