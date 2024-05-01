Selin vurduğu Ankara'da hasar gün yüzüne çıktı

Ankara’da su baskınlarına sebep olan sağanak yağışın yarın akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor

Ankara’da su baskınlarına sebep olan sağanak yağışın yarın akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor

Ankara'da yağmur beraberinde kaza getirdi! 5 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

Ankara'da yağmur beraberinde kaza getirdi! 5 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

Ankara'da günlerdir devam eden, dün ise etkisini artıran sağanak yağış hayatı felç etti. Şehir sular altında kalırken sağanağın bilançosu havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

Ankara birkaç gündür devam eden kuvvetli sağanak ve fırtına dün gece hayatı felç etti. Şehrin pek çok noktası sular altında kaldı.

Sağanağın bilançosu ise havanın aydınlanması ile belli oldu. Yenimalle ilçesi Detevler Mahallesi'nde saatlerce süren yağış nedeniyle evleri ve dükkanları su basarken, içerideki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Otoparklarda mahsur kalan otomobillerin birçoğunda da hasar oluştu.

EKİPLER ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

Çöken yollar sebebiyle sürücüler alternatif güzergahları tercih etmek zorunda kalırken, yayalar ise su basan yollarda güçlükle ilerledi. Ekipler tarafından geceden itibaren çalışmalar aralıksız sürdürülürken, vatandaşlar da kendi imkanları ile ev ve iş yerlerindeki suları tahliye etmeye çalıştı.

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"KAPICIMIZ CANINI ZOR KURTARDI"

Ayhan Özenç adlı vatandaş, “Yağmur başlamıştı, fırtına ile birlikte hızlandı. Çok şiddetliydi. Yollar su içerisindeydi. Aşağıya indiğimde ortalık su içerisindeydi. Arabalar suya batmıştı.

Kapıcımız su baskınından dolayı canını zor kurtardı. Eşyaları mahvoldu. Otomobiller motorlarına kadar ıslandığı için pert hale geldi. İtfaiye ve belediye ekipleri geldi, suları çektiler” dedi.

"10 SANİYE İÇİNDE SULAR ALTINDA KALDIK"

Mağdurlardan Kenan Çiftçi, “Yağmurun bu kadar şiddetli olacağını düşünmüyorduk. 10 saniye içerisinde bütün otoparkımız sular içerisinde kaldı. Afet durumuna gelecek kadar hasara neden oldu. Araçlar kullanılamaz hale geldi. Apartman görevlimizin evi kapı boyuna kadar suya battı, eşyaları kullanılamaz hale geldi. Dükkanlar da aynı şekilde oldu. İtfaiye ekipleri tespit çalışmalarını yapıyor. Şu an için beklemedeyiz” diye konuştu.

METREKAREYE 70 KİLOGRAM YAĞIŞ

Dün akşam, metrekareye 70 kilogram yağış düştüğünü duyuran, 1444 araç ve 2 bin 441 personelle çalışmaların sürdürüldüğünü açıklayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, meteorolojinin bugün için yaptığı yoğun yağış uyarısı nedeniyle araçları ve personeli belirli noktalarda bekletiyor.

Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü Ankara'da, yağış yeniden başladı.