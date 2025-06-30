Brüksel’den Trump'a soğuk duş! AB Pasifik İttifakıyla masaya oturuyor

Avrupa Birliği, Trump dönemiyle sembolleşen ABD’nin korumacı ticaret politikalarına karşı Asya-Pasifik kartını masaya sürdü

Avrupa Birliği, ABD'nin korumacı politikalarına karşı Pasifik merkezli CPTPP ile stratejik ortaklık için harekete geçti. Brüksel, küresel ticaretin yeni mimarisini Asya-Pasifik'te kurmayı hedefliyor.

"KURALLARA DAYALI TİCARET MÜMKÜN"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Japonya, Avustralya ve Kanada gibi ülkelerin yer aldığı 12 üyeli CPTPP ile resmi diyalog başlatmak için liderlere çağrı yaptı.

Von der Leyen, AB zirvesinde yaptığı sunumda, "Bu ortaklık, dünyaya büyük bir mesaj verir: Çok sayıda ülkeyle kurallara dayalı serbest ticaret mümkün" dedi.

TRUMP'IN TARİFELERİNE CEVAP ROTAYI DOĞUYA ÇEVİRME

Donald Trump döneminde başlayan tek taraflı gümrük tarifeleri ve korumacı yaklaşım Brüksel’de tepki topladı. ABD'nin 9 Temmuz'da tarifeleri %50'ye çıkarmayı planladığına dair haberler AB'nin strateji değişikliğinde etkili oldu.

Von der Leyen'in cevabı ise net: Japonya, Avustralya, Kanada ve Meksika gibi ülkeleri kapsayan CPTPP ile iş birliği kurarak yeni bir küresel ticaret mimarisi inşa etmek.

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KÜRESEL TİCARETİN %30'U TEK İTTİFAKTA

Politico'nun aktardığına göre AB ve CPTPP toplamda küresel ticaretin yaklaşık %30'unu oluşturuyor. Uzmanlar, bu ittifakı Dünya Ticaret Örgütü'ndeki tıkanıklığı aşmak için büyük bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Eski AB baş müzakerecisi Ignacio García Bercero, bu hamlenin ABD’ye karşı bir meydan okuma olarak görülmemesi gerektiğini belirterek "Eğer ABD kurallara inanmazsa, geride kalır" uyarısında bulundu.

"DURAKSAMA ANLAŞMASI"

Yeni Zelanda eski Ticaret Bakanı Tim Groser, Kanada eski baş müzakerecisi Steve Verheul ve AB’nin eski üst düzey müzakerecisi John Clarke, ilk aşamada ülkelerin karşılıklı pazarlarını açık tutacak bir "Duraksama Anlaşması" (Standstill Agreement) imzalanabileceğini söyledi.

İNGİLTERE'DEN DESTEK GELDİ

CPTPP’nin yeni üyelerinden Birleşik Krallık da AB’nin girişimini destekliyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Japonya, Singapur, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada’daki liderlerle nasıl daha iyi ticaret yapabileceğimizi konuşuyoruz" dedi.

Starmer, "Zor bir ortamdayız, ama çevik davranırsak ciddi fırsatlar var" diye konuştu.

AB'DEN YENİ ADIM

Taraflar temmuz ayında bakanlar düzeyinde toplantı yapmayı planlıyor.

AB’li üst düzey bir yetkili ise "Açık olmak gerekirse, AB CPTPP’ye doğrudan üye olmuyor. Ancak iki blok arasında güçlü köprüler kuruyoruz" dedi.

KRİZ DEVAM EDİYOR

DTÖ, ABD'nin atamaları engellemesi nedeniyle 2019'dan bu yana anlaşmazlık çözüm mekanizmasında kilitlenmiş durumda. Zararlı balıkçılık sübvansiyonlarının kaldırılması ve tarım kurallarının reformu gibi büyük başlıklarda ilerleme sağlanamıyor.

Yeni girişim, Cenevre dışında alternatif bir sistem kurarak küresel ticaretin geleceğini şekillendirme iddiası taşıyor.