Buckingham Sarayı önünde korkutan patlama

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 30 Mart 2024 19:01 - Güncelleme: 30 Mart 2024 19:16 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Buckingham Sarayı önünde patlayan elektrikli bisiklet alarma neden oldu. Alev alan bisikletten kopan bazı parçalar çevreye saçıldı. Patlamanın nedenine ilişkin ise henüz bir açıklama yok.