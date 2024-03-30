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Buckingham Sarayı önünde korkutan patlama

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Buckingham Sarayı önünde korkutan patlama

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Buckingham Sarayı önünde patlayan elektrikli bisiklet alarma neden oldu. Alev alan bisikletten kopan bazı parçalar çevreye saçıldı. Patlamanın nedenine ilişkin ise henüz bir açıklama yok.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Buckingham Sarayı önünde korku dolu anlar yaşandı. Park halindeki bir elektrikli bisiklet önce patladı sonra alev aldı.

Patlamanın etkisiyle bisiklete ait parçalar çevreye saçıldı. Olayın ardından acil servis ekipleri bölgeyi kordon altına alarak alevleri kontrol altına aldı.

Buckingham Sarayı önünde korkutan patlama - 1. Resim

Patlamanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, yaralanan olup olmadığı da bilinmiyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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