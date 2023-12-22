Cemal Kaşıkçı'nın eşinin ABD'ye sığınma başvurusu kabul edildi

22 Aralık 2023 11:36 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 14:00

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın onayıyla, İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın eşi Hanan Elatr Kaşıkçı, güvenliğinden endişe ederek Ağustos 2020'de ABD'ye gitmiş ve sığınma başvurusunda bulunmuştu. Elatr Kaşıkçı'nın ABD'ye yaptığı sığınma başvurusu kabul edildi.

HAYATIMI MAHVETTİLER ANCAK KAZANDIK

BBC, Elatr'ın başvurusunun kabul edildiğini ve kendisine 28 Kasım'da ABD tarafından daimi oturum izni verildiğini açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Elatr Kaşıkçı, "Cemal'in hayatına son verdiler, benim hayatımı da mahvettiler ancak kazandık" ifadelerini kullandı.

Hanan Elatr, ülkesi Mısır'a ya da 25 yıldan uzun süre yaşadığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) can güvenliği olmayacağını söylemişti. Dubai merkezli Emirates Havayolları'nda kabin görevlisi olan Elatr, ABD'nin Maryland eyaletinde yaşıyor ve sığınma başvurusunun sonucunu bekliyordu. Elatr'a Ekim 2021'de ABD'de çalışma izni verilmişti. ABD Başkan Joe Biden ve yönetimine minnettar olduğunu söyleyen Elatr, "Benim için bir kapı açtılar. Artık korkmayacağım" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'DEN ELEKTRONİK EŞYALARI İSTİYOR

Elatr Kaşıkçı , Cemal Kaşıkçı'nın ölümü için Suudi Arabistan'dan tazminat istediğini ve Türkiye'den gazeteciye ait teknolojik aletlerin verilmesini istediğini söyledi.

Ayrıca, Pegasus yazılımının dünya çapında otoriter hükümetlere satıldığı ve kullanıldığı yönündeki yaygın iddialarla karşı karşıya kalan İsrailli casus yazılım firması NSO Group'a karşı yasal işlem başlatılacağını açıkladı.