ABD ve müttefiklerine karşı muhtemel bir denizaltı savaşında stratejik üstünlük sağlamak amacıyla okyanus tabanını mercek altına aldı. Pasifik ve Hint okyanuslarına gizlice yerleştirilen yüzlerce sensör, deniz altındaki kritik verileri anlık olarak Pekin’deki merkeze aktarmaya başladı.

Reuters tarafından analiz edilen uydu ve gemi izleme verilerine göre, Çin’e ait 42 araştırma gemisi son beş yılda stratejik sularda mekik dokudu.

"Şeffaf Okyanus" adı verilen proje kapsamında Pasifik ve Hint okyanuslarına yerleştirilen yüzlerce sensör, deniz altındaki sıcaklık, tuzluluk ve akıntı verilerini anlık olarak Pekin’e aktarmaya başladı.

ABD KALELERİ MERCEK ALTINDA: GUAM VE TAYVAN HATTI

Pekin’in haritalama faaliyetleri sıradan bölgelerde değil, askeri açıdan kritik noktalarda yoğunlaştı.

Çin gemilerinin, ABD’nin nükleer denizaltılarını konuşlandırdığı Guam adası çevresinde ve Tayvan Boğazı’nda defalarca "zigzag" çizerek deniz tabanını taradığı tespit edildi.

Çin denizaltılarının faaliyetlerinin 'savaş alanının hazırlanması' anlamına geldiğine değinen diplomatik kaynaklar, deniz tabanındaki engebeleri ve ses dalgalarının hareketini bilen bir donanmanın, düşman denizaltılarını tespit etmede asimetrik bir avantaj elde edeceği konusunda uyardı.

SİVİL MASKELİ ASKERİ FÜZYON

Çin hükümeti bu faaliyetleri "iklim araştırması" ve "deniz madenciliği" kılıfıyla yürütsede, Reuters’ın bulguları askeri amacı tescilledi.

Devlet Başkanı Xi Jinping’in "sivil-askeri füzyon" politikası doğrultusunda, üniversiteler ve sivil kurumlar tarafından toplanan tüm batimetrik veriler doğrudan Çin Donanması’nın kullanımına sunuldu.

Özellikle Malakka Boğazı gibi ticaretin düğüm noktalarında kurulan sensör ağları, Çin’in enerji arzını koruma ve muhtemel bir ablukayı kırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ABD’NİN "ASİMETRİK AVANTAJI" TEHLİKEDE

On yıllardır deniz altındaki teknolojik ve bilgisel üstünlüğüyle övünen ABD Donanması için Çin’in bu hamlesi "stratejik bir endişe" kaynağı haline geldi. ABD Deniz İstihbarat Ofisi, Çin’in bu veriler sayesinde denizaltılarını gizleyebileceğini ve düşman unsurları sürekli gözetleyebileceğini açıkladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası