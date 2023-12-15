Çin basınında Türkiye'nin müşterek operasyonu konuşuluyor! 'Dünyada bir ilk'

15 Aralık 2023 23:39 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 23:50

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türk savunma sanayiindeki atılımlar Çin'in yakın takibine girdi. Çin'deki Ordu Gazetesi, Türk İHA ve İDA'larının koordineli tatbikatını çarpıcı ifadelerle haberleştirdi.

ORTAK TATBİKAT ÇİN BASININDA

Haberde Türk insansız hava ve deniz araçlarının ekim ayındaki müşterek test operasyonunun 'dünyada bir ilk' olduğuna işaret edildi. Türkiye'nin savunma alanında yeni bir yol ortaya koyduğu yorumları da yapılırken, Çin Ordu Gazetesi, ilk insansız su üstü deniz aracı Albatros ve hava aracı TB2'nin, Doğu Akdeniz'deki ortak tatbikatına da yer verdi.

'ALANINDA DA BİR İLK'

TRT Haber'in haberine göre, Müşterek test operasyonunun, alanında bir ilk olduğu vurguladı. Dünyanın dört bir yanından, İHA-İDA iş birliğine yönelik donanım ve teknolojiye yatırım yapıldığı kaydedildi.

DETAYLI ANALİZ

Türkiye'nin bu tatbikatla, deniz ve hava savunma alanlarında yeni bir operasyonel kabiliyet geliştirdiği yorumları yapılıyor. Geçen ekim ayında yapılan test operasyonunda, 22 metre uzunluğundaki hedef gemi, önce Bayraktar TB2 tarafından belirlenmişti. TB2, bilgileri, 8 adet Albatros İDA'dan oluşan gemi grubuna iletti. İDA'lardan biri daha sonra hedef gemiyi batırdı.