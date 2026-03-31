Anadolu Ajansı
Çin'de kara yolu tüneli inşaatında patlama! Ölü ve yaralılar var
Çin'in güneybatısındaki Çongçing şehrinde kara yolu tüneli inşaatında patlama meydana geldi. Feci olayda 4 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hubey ve Şıçuan eyaletlerini birbirine bağlayan kara yolu tüneli inşaatında yaşanan patlamada 4 işçi hayatını kaybetti ve 12 işçi yaralandı.
- Patlama dün öğleden sonra Hubey ve Şıçuan eyaletlerini birbirine bağlayan kara yolu tüneli inşaatında yaşandı.
- Patlamada 4 işçi hayatını kaybetti.
- Patlamada 12 işçi yaralandı.
- Tünel inşaatında kullanılan yanıcı gazların tutuşmasının patlamaya yol açtığı tahmin ediliyor.
- Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Vancou İlçesi Ulaştırma Komisyonundan yapılan açıklamada, Hubey ve Şıçuan eyaletlerini birbirine bağlayan kara yolu için açılan tünelin inşaatında dün öğleden sonra patlama yaşandı.
4 ÖLÜ, 12 YARALI
Patlamada tünelde çalışan 12 işçi yaralandı, 1 işçi ise kayboldu. Arama kurtarma ekipleri gece saatlerinde kayıp işçinin cansız bedenine ulaşırken, yaralı 3 işçi de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Tünel inşaatında kullanılan yanıcı gazların tutuşmasının patlamaya yol açtığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
