Çin’in Chongqing bölgesindeki dağlık Wushan şehrinde, dünyanın en büyük açık hava yürüyen merdiven sistemi hizmete girdi.

Çin, mühendislik sınırlarını zorlayan yeni bir yapıya imza attı. "Goddess" adı verilen yarım mil uzunluğundaki yürüyen merdiven Chongqing dağlarında resmen hizmete girdi.

TIRMANMASI TAM 21 DAKİKA SÜRÜYOR

Çin'in Chongqing belediyesine bağlı Wushan şehrindeki devasa yapı, sıradan bir yürüyen merdiven değil.

Dik bir yamacın dibinden başlayıp bulutlara kadar uzanan sistem, yaklaşık iki düzine ayrı yürüyen merdiven ve asansörün birleşiminden oluşmakta.

Projenin tasarım ekibine liderlik eden mühendis Huang Wei "Ülke çapında bununla boy ölçüşecek başka bir proje yok" diyerek iddiasını ortaya koydu. En alt noktadan en üste ulaşmak tam 21 dakika sürüyor.

450 BİN KİŞİ KULLANDI

"Goddess" yürüyen merdiveni, açıldığı günden bu yana ziyaretçi akınına uğruyor. Chongqing’in meşhur "bangbang" olarak anılan hamallar için de merdiven büyük kolaylık sağlıyor. Yetkililer ayrıca sistemi her gün ortalama 9 bin kişinin kullandığını ve geçtiğimiz Bahar Festivali döneminde kullanıcı sayısının 450 bine ulaştığını açıkladı.

Tek yönlü kullanım ücreti yaklaşık 0,43 dolar belirlendi. İsviçreli asansör devi Schindler tarafından üretilen sistem, şehri modern bir ulaşım ağıyla donatırken turizm potansiyelini de zirveye taşıdı.

Diğer yandan Ulaşım teknolojilerinde vites artıran Çin, dünya genelinde ses getirecek yeni projeler üzerinde çalışıyor. Pekin yönetimi yaklaşık 1.300 kilometrelik New York-Chicago mesafesini sadece iki saate indirecek "havada süzülen" manyetik tren (Maglev) teknolojisini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

