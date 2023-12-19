Çin’de korkutan deprem: 5,9 şiddetinde sallandı
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Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Çin’de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.
Çin'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 5,9 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.
8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Depremin merkez üssünün Gansu eyaletinin Linxia Çıngguancın şehri olduğu kaydedildi.
Xinhua ajansının haberine göre, yerel yetkililer ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Artçı depremlerin sürdüğü aktarıldı.