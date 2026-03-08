Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Washington’ın “rejim değişikliği” hedeflerini eleştirerek, dışarıdan dayatılan devrim planlarının halkta karşılık bulmayacağını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin’de düzenlediği yıllık basın toplantısında ABD ve İsrail’in İran’a yönelik sürdürdüğü askeri operasyonlara karşı zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Wang Yi, Washington’ın "rejim değişikliği" hedeflerine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Bir ‘renkli’ devrim planlamak veya hükümet değişikliği talep etmek halkın desteğini bulmayacaktır. Antik Çin bilgeliği, silahların uğursuz araçlar olduğunu ve akılsızca kullanılmaması gerektiğini belirtir. Orta Doğu'nun ateşler içinde olduğunu görmek, bu savaşın olmaması gereken bir savaş olduğunu söylememe neden oluyor. Bu savaş hiç kimseye fayda sağlamıyor."

Çin'den ABD'ye 'renkli devrim' çıkışı! "Asla destek bulamazsınız"

"GÜÇLÜ BİR YUMRUK GÜÇLÜ BİR NEDEN ANLAMINA GELMEZ"

Wang Yi, askeri operasyonların derhal durdurulması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Güç haklı değildir. Orman kanunu dünyaya hakim olmamalıdır. Güç kullanımı birinin gücünü kanıtlamaz. Siviller masumdur ve mağdur olmamalıdır. Orta Doğu tarihi, dünyaya defalarca kez gücün hiçbir çözüm sağlamadığını, silahlı çatışmaların sadece nefreti artırdığını ve yeni krizlerin doğmasına neden olduğunu göstermiştir."

"ORTA DOĞU HALKLARI BÖLGENİN GERÇEK EFENDİLERİDİR"

İran ve Körfez bölgesindeki tüm ülkelerin egemenliğine vurgu yapan Wang Yi, bölge dışı müdahalelere karşı şunları aktardı:

"Orta Doğu halkları bölgenin gerçek efendileridir. Orta Doğu meseleleri bölge ülkeleri tarafından bağımsız olarak belirlenmelidir. İran ve Körfez bölgesindeki tüm ülkelerin egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı ve ihlal edilmemelidir. Çin ne kadar güçlenirse de asla hegemonya ya da genişleme aramayacaktır. Antik Çin atasözüne göre: İyilik ve adalet uygulanmadığında, güç konumu değişir."

TAYVAN KONUSUNDA TAVİZSİZ KIRMIZI ÇİZGİ

Dışişleri Bakanı Wang Yi, konuşmasında Tayvan meselesine de geniş yer ayırarak şu uyarıyı yaptı:

"Tayvan antik çağlardan beri Çin'in ayrılmaz bir parçası olmuştur. Hiçbir zaman bir ülke olmadı, olmuyor ve olmayacaktır. Tayvan sorunu, Çin'in iç meselesidir. Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer alır ve geçilmemesi gereken bir kırmızı çizgidir. Tayvan sorununu çözmek ve anavatanın tam birleşmesini sağlamak, durdurulamaz bir tarihi süreçtir. Buna destek verenler tarihin doğru tarafındadır ve buna karşı çıkanlar yok olacaktır."

ABD İSTİHBARATI ÇİN’İ DOĞRULUYOR: REJİM DEVRİLMEYEBİLİR

The Washington Post’un geçtiğimiz günlerde gündeme taşıdığı ve ABD’li 18 istihbarat kurumunun ortak değerlendirmesini içeren Ulusal İstihbarat Konseyi raporu, Başkan Trump’ın İran planlarına ağır bir darbe vurdu. Rapora göre, düzenlenen büyük çaplı askeri saldırılar bile İran'ın askeri ve dini iktidar yapısını devirmek için yeterli görünmüyor.

