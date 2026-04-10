Çin'in Güney Çin Denizi’nde tartışmalı bir konumda yer alan Antilop Resifi’ni geniş çaplı bir askeri üsse dönüştürdüğü belirtildi. 22 kum tarama gemisiyle büyütülen bölgede yeni iskeleler, askeri karakollar ve savaş uçaklarının kullanabileceği bir pist planlanıyor. Uzmanlar bu adımların Pekin’in tartışmalı sularda askeri varlığını güçlendirme ve stratejik kontrolünü artırma hedefinin parçası olduğunu belirtiyor.

The Telegraph’ın haberine göre, Büyük Okyanus açıklarında faaliyet gösteren 22 tane Çin kum tarama gemisinin, Aralık ayından bu yana Antilop Resifi çevresinde aralıksız çalıştığı bildirildi. Daha önce küçük bir kum adası olan bölge, kısa sürede genişletilerek hızla büyüyen bir yerleşim alanına dönüştürülüyor.

İKİ YENİ İSKELE VE KARAKOLLAR KURULUYOR

Habere göre Çin, sadece üç ay içinde resifteki arazi ıslah çalışmalarını önemli ölçüde artırdı. Etrafı savunma yapılarıyla güçlendirilen adaya en az iki yeni iskele ve askeri karakollar kurulduğu ifade ediliyor. Uzmanlar, çalışmalar bu hızla sürerse buranın Çin’in en büyük adalarından biri haline gelebileceğini ifade ediyor.

Kaynak: Planet Labs

SAVAŞ UÇAKLARI İÇİN ÖZEL PİST

Yaklaşık 3 bin 350 metre uzunluğa ulaştığı belirtilen adada, Çin’in savaş uçaklarının kullanabileceği 2 bin 740 metrelik bir pistin de yapılabileceği ifade ediliyor. Pekin'in şu anda Paracel Adaları'ndaki ana üssü olan Woody Adası'nda 2740 metrelik bir pisti bulunuyor. Bu pistin nükleer kapasiteli H-6 da dahil olmak üzere bombardıman uçaklarına düzenli aralıklarla ev sahipliği yaptığı biliniyor.

Asya Denizcilik Şeffaflık Girişimi (AMTI) Direktörü Gregory Poling, inşaatın 2026 sonuna kadar büyük ölçüde tamamlanmasının beklendiğini söyledi. Poling, burada kurulması muhtemel istihbarat, gözetleme ve keşif ağının radar sistemleri, yakıt depoları ve gelişmiş füze sistemlerini içerebileceğine dikkat çekti.

Çin’den dev savunma hamlesi! Tartışmalı sularda askeri ada için yoğun mesai: Uydu görüntüleri yakaladı

ÇİN HAK İDDİA EDİYOR: KONUMU TARTIŞMA KONUSU

Öte yandan Paracel Adaları takımadalarında bulunan söz konusu bölge, Çin’in hak iddia ettiği tartışmalı alanlardan biri. Vietnam ve Tayvan da aynı bölgede hak talebinde bulunuyor.

Çin’in gemileri faaliyet öncesinde izlenmemek için transponderlerini kapatsa da çalışmaların uydu görüntüleri üzerinden takip edildiği aktarılıyor.

Uzmanlara göre Antilop Resifi’ndeki genişleme faaliyetleri, Çin’in Güney Çin Denizi’nde kontrolü artırma stratejisinin son halkalarından biri olarak değerlendiriliyor. Pekin’in 2014’ten bu yana bölgede birçok noktayı büyüterek en az 27 askeri üs kurduğu, bu tesislerin ise sivil kullanım iddialarına rağmen büyük ölçüde askeri amaçlara hizmet ettiği belirtiliyor.

