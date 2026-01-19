Danimarka istihbaratı, gizli dinleme ve siber sızma risklerine karşı kamu kurumlarına yönelik dikkat çekici bir uyarı yayımladı. Savunma ve Dış İstihbarat Servisi, görev sırasında Bluetooth kulaklıklar ve AirPods kullanımından kaçınılması gerektiğini bildirirken, söz konusu cihazların yabancı istihbarat servisleri tarafından hedef alınabileceğine dikkat çekti.

Danimarka makamlarına, gizli dinleme ve siber sızma riski nedeniyle Bluetooth kulaklıklar ve AirPods’un kullanılmaması yönünde resmi tavsiye verildi.

İSTİHBARATTAN KAMU KURUMLARINA ÖZEL UYARI

Danimarka merkezli Ingeniøren portalının haberine göre, Danimarka Savunma ve Dış İstihbarat Servisi (FE), bazı devlet kurumları, polis birimleri ve kamu görevlilerine görev sırasında Bluetooth kulaklık kullanmamaları yönünde uyarıda bulundu.

"BLUETOOTH CİHAZLAR DİNLENEBİLİR"

Danimarka’nın güvenlik portalı Radar, Bluetooth teknolojisinin uzun süredir bilinen güvenlik açıklarına sahip olduğunu yazdı.

Yabancı istihbarat servisleri veya suç gruplarının Bluetooth bağlantıları üzerinden cihazları hackleyebileceği, uzaktan kontrol sağlayabileceği ya da veri sızdırabileceği ileri sürüldü.

NATO’DAN TRUMP’A GRÖNLAND TEPKİSİ

Öte yandan Grönland gerilimi NATO gündeminde de yankı buldu. 32 NATO üyesinden 8’i (Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç ve Birleşik Krallık) ortak bildiri yayımlayarak ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergisi tehditlerini kınadı.

"EGEMENLİĞİMİZİ SAVUNMAYA KARARLIYIZ"

Ortak açıklamada, "Gümrük vergisi tehdidi transatlantik ilişkileri zedeliyor ve tehlikeli bir sürecin önünü açabilir. Birlik ve koordinasyon içinde hareket etmeye devam edeceğiz. Egemenliğimizi savunmaya kararlıyız" ifadelerine yer verildi.

NATO ülkeleri, Arktik bölgesinde güvenliğin güçlendirilmesi gerektiğini vurgularken, egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkeleri temelinde diyaloğa açık olduklarını da duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump’ın tehditlerini “kabul edilemez” olarak nitelendirirken, İngiltere Başbakanı Keir Starmer da Grönland üzerinden Avrupa’ya yönelik gümrük vergisi planlarını sert sözlerle eleştirdi.

