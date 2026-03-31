Danimarka'da kadınlar için zorunlu askerlik uygulamasının başlatılmasının ardından Danimarka Prensesi Isabella'nın yeni sistem kapsamında 11 ay askeri eğitim alacağı duyuruldu.

Danimarka Kraliyetinin resmi internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, bu yaz lise diplomasını almaya hazırlanan Danimarka Kralı Frederik ve Kraliçe Mary'nin kızı Prenses Isabella'nın, kadınlara zorunlu askerlik uygulaması çerçevesinde Muhafız Süvari Alayı'nda 11 ay eğitim alacağı belirtildi.

ÜLKEDE ASKERLİK YAPAN İLK KADINLAR ARASINDA

18 yaşındaki Prenses Isabella'nın ağustosta askere gideceğini paylaşan Kraliyet, prensesin ülkede askerlik yapan ilk kadınlar arasında yer alacağını vurguladı.

Ulusal basın, askeri eğitim alacak olan Prenses Isabella'nın 5 ay temel, 6 ay da operasyonel eğitim alacağını aktardı.

Danimarka'da Temmuz 2025'te kadınlar için zorunlu askerlik uygulaması başlatılmış ve askeri eğitimin 11 ay süreceği ifade edilmişti.

