ABD’nin Hawaii eyaletinde yaşayan Joshua Spriestersbach, yanlış kimlik tespiti yapılması sebebiyle iki yıl boyunca psikiyatri hastanesinde tutuldu. İki yıllık kabus, bir sağlık personelinin adamın parmak izlerini ve kimliğini teyit etmesiyle son bulurken, Spriestersbach büyük miktarda tazminat kazandı.

KİMLİĞİ KARIŞTIRILDI

2017 yılında bir kaldırımda uyurken tutuklanan evsiz adam, uyuşturucu suçundan aranan Thomas R. Castleberry ile karıştırıldı. Defalarca kez polisi ikna etmeye çalışan masum adam, akıl sağlığı bozuk olduğu düşünülerek eyaletteki akıl hastanesine yatırıldı.

DOKTORLAR HAYAL GÖRDÜĞÜNÜ SANDI

Talihsiz adam tam 32 ay boyunca devlet gözetiminde Hawaii Eyalet Hastanesi’nde kaldı. Joshua, gerçek kimliğini ispatlamaya çalıştıkça doktorlar onun "sanrılar gördüğüne" inanarak, adamı ağır ilaçlar almaya zorladı. Kendini avukatlara da inandıramayan Spriestersbach, zorlu günler yaşadı.

Kaynak: HAWAI'I INNOCENCE PROJECT

KABUS BÖYLE SON BULDU

Kabus, 2020 yılında bir sağlık personelinin parmak izlerini ve kimliğini teyit etmesiyle son buldu. Hastane yönetimi, evsiz adama 50 sent vererek sokağa bıraktı. Bu gelişmenin ardından hukuk mücadelesi başlatan Joshua, 975.000 dolarlık tazminat kazandı. Ayrıca, eyalet yönetiminden gelecek ek 200.000 dolarlık ödeme de yolda. Aldığı tazminatla hayatına devam eden masum adamın kayıtları da temizlendi.



Haberle İlgili Daha Fazlası