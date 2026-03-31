EuroLeague'de 35'inci hafta heyecanı: Maç programı
Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 35'inci hafta heyecanı başlıyor. Fenerbahçe Beko, Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak. Anadolu Efes ise Maccabi Rapyd'e Sırbistan'da konuk olacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu EuroLeague'de 35'inci hafta maçları; 1 Nisan Çarşamba, 2 Nisan Perşembe ve 3 Nisan Cuma günü oynanacak.
Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Anadolu Efes ise İsrail temsilcisi Maccabi Rapyd'e Sırbistan'da konuk olacak.
Avrupa Ligi'nde haftanın programı (TSİ) şöyle:
1 Nisan Çarşamba
20.00 Bayern Münih (Almanya)-Fenerbahçe Beko
2 Nisan Perşembe
20.00 Zalgiris Kaunas (Litvanya)-Barcelona (İspanya)
20.00 Hapoel Tel Aviv (İsrail)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)
21.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-AS Monaco (Fransa)
21.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Partizan (Sırbistan)
21.45 Paris Basketbol (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)
22.00 Maccabi Rapyd (İsrail)-Anadolu Efes
3 Nisan Cuma
21.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Olimpiyakos (Yunanistan)
21.30 Virtus Bologna (İtalya)-Valencia Basket (İspanya)
21.30 Kosner Baskonia (İspanya)-Real Madrid (İspanya)