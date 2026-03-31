Hindistan merkezli havayolu şirketi Air India, kabin memurlarına yönelik yeni politikasıyla tartışmaların gündemine oturdu. Yerel basının aktardığına göre, yeni düzenlemeyle birlikte kabin ekibi düzenli olarak kilo ölçümüne tabi tutulacak. Belirlenen aralıkların dışında kalan personeller ise ‘ 30 gün içinde istenen kriterlere ulaşamazsa’ ücretsiz izin ve maaş kesintisi gibi yaptırımlarla karşılaşacak.1 Mayıs’ta yürürlüğe girmesi beklenen politika sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Hindistanlı hava yolu şirketi Air India, kabin görevlilerine yönelik yeni sağlık ve uyumluluk politikasıyla tartışmaların odağına oturdu. Şirketin yaptığı yeni düzenlemeye sosyal medyada tepki yağdı.

1 Mayıs itibariyle yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemede, kabin ekibinin düzenli olarak vücut kitle endeksi ölçümüne tabi tutulacağı, belirlenen değerlerin dışında olanların ise maaş kesintisi ve işten çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Havayolu şirketinden ses getiren karar: Kilo alan hostesler görevden alınacak

KRİTERLERE UYMAYAN PERSONELLER GÖREVDEN ALINACAK

Economic Times’ın haberine göre, politikaya göre vücut kitle endeksi 18 ile 24,9 arasında olanlar “normal” kabul edilerek uçuşa uygun sayılacak.

18’in altındaki değerler “zayıf”, 24,9 ile 29,9 arası ise “aşırı kilolu” olarak sınıflandırılacak. Bu gruptakiler tıbbi ve fonksiyonel değerlendirmeden geçmeleri halinde görev yapabilecek.

Vücut kitle endeksi 30 ve üzeri olanlar ise “obez” kabul edilecek. Bu personellerin belirlenen aralığa dönmemesi durumunda görevden alınacağı belirtiliyor.

7 GÜNLÜK DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Uçuş öncesi ve sonrası yapılacak ölçümlerde sınırların dışında kalan kabin görevlileri uçuş listelerinden çıkarılarak 7 gün süreyle değerlendirmeye alınacak. Değerlendirme sonucunda uygun bulunmayanlar ücretsiz izne ayrılacak. Ayrıca politika metnine göre değerlendirmeyi geçemeyen personelin maaşında kesinti yapılacak. ‘Obez’ kategorisindeki çalışanlar için ise görevden alma ve ücret kesintisi gibi daha ağır yaptırımlar uygulanabilecek.

Havayolu şirketinden ses getiren karar: Kilo alan hostesler görevden alınacak

BELİRLENEN ARALIĞA DÖNMEK İÇİN 30 GÜN SÜRE TANINACAK

Şirket, yeni uygulamanın çalışanlar arasında sağlıklı hayat alışkanlıklarını teşvik etmeyi amaçladığını belirtirken, politika metninde bunun daha sıkı standartlara geçiş öncesi bir hazırlık süreci olduğu ifade ediliyor. Vücut kitle endeksi sınırlarının dışında kalan personele 30 gün içinde uygun aralığa dönmeleri için süre tanınacak, bu sürede kriterleri karşılamayanlara kademeli olarak uyarılar gönderilecek.

Söz konusu karar sosyal medyada tartışmalara yol açarken, sektörde de geniş yankı uyandırdı.

