İngiltere’de yaşayan 46 yaşındaki Lee Cuthbert, tatil için gittiği Meksika’da talihsiz bir kaza yaşadı. Ailesi ve bir grup tatilciyle havuzda voleybol oynayan Lee’nin gözünü hiç tanımadığı bir tatilcinin tırnağı çizdi. Kısa süre içinde gözünden kan gelen adamın göz küresinin patladığı tespit edildi. Olaydan bir hafta sonra İngiltere’ye dönen iki çocuk babasına protez göz takılsa bile görme yetisini geri kazanamadı.

İngiltere’de yaşayan Lee Cuthbert, eşi Rachael ve çocukları Mia ile Charlie ile çıktığı Meksika tatilinden gözünü kaybederek döndü. Otelin havuzunda ailesi ve bir grup tatilciyle voleybol oynarken topa uzanmaya çalışan bir kadının tırnağı talihsiz adamın sağ gözüne isabet etti.

“TIRNAK GÖZÜNE SAPLANMIŞ”

Saniyeler içinde gözünden kan gelmeye başlayan adam neye uğradığını şaşırdı. Eşinin gözünü görünce dehşete düştüğünü söyleyen eşi, “Gözünü görünce dehşet içinde nefesim kesildi. Bana diğer oyunculardan birinin topa uzanırken tırnağıyla gözüne çarptığını söyledi. Tırnak gözünün tam ortasına saplanmış.” dedi.

Kaynak: Mirror

GÖZ KÜRESİ PATLADI

Olayın ardından acil bir şekilde hastaneye kaldırılan adamın göz küresinin patladığı söylenerek geçici bir dikiş atıldı. İnşaat ustası olarak çalışan adam, tatilden bir hafta sonra İngiltere’ye geri döndü. Dikişleri alınan Lee’nin görme yetisini kaybettiği belirtilirken, artık en basit günlük işleri bile yapmakta güçlük çektiği kaydedildi.

Kazadan bir yıl sonra gözüne protez takılan adam, görme yetisini kazanamasa da ‘gerçekçi bir göz’ görünümü kazandı. Sigorta kapsamında 15 bin sterlin tazminat alan aile, şimdi yeni hayatlarına uyum sağlamaya çalışıyor.

