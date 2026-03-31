ABD-İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş Orta Doğu'yu ateş çemberine çevirmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İsfahan kentine sabah erken saatlerde düzenlenen hava saldırısına ilişkin görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Orta Doğu'yu kasıp kavuran savaş bir ayı geride bırakırken, ABD Başkanı Trump, İran'ın İsfahan kentine yönelik düzenlenen hava saldırısına ilişkin görüntüleri paylaştı.

ABD'den İsfahan'a füze yağmuru! Trump görüntüleri bizzat paylaştı

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE HEDEF ALDILAR

Trump'ın ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı görüntüde patlama ve alev topları görülüyor. ABD Başkanı saldırının yeri ve zamanını bildirmezken, basında çıkan haberlerde görüntünün İsfahan'a bu sabah erken saatlerde düzenlenen hava saldırısına ait olduğu yazıldı.

ABD'den İsfahan'a füze yağmuru! Trump görüntüleri bizzat paylaştı

The Wall Street Journal gazetesine konuşan ve ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkili, İsfahan'da İran'a ait bir mühimmat deposunun hedef alındığını öne sürdü. ABD'li yetkili, saldırıda 907 kilogram ağırlığında sığınak delici bombalar kullanıldığını belirtti.

İran basını İsfahan'da bu sabah erken saatlerde patlama sesleri duyulduğunu aktarırken, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi. İran resmi makamlarından ise saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Öte yandan ABD basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı kalsa bile İran harekatını sona erdirmeye hazır olduğu iddia edildi.

ABD'den İsfahan'a füze yağmuru! Trump görüntüleri bizzat paylaştı

Trump yönetiminin, boğazın derhal yeniden açılmasına yönelik bir operasyonun çatışmayı planlanan 4 ila 6 haftalık sürenin ötesine taşıyacağı sonucuna vardığı aktarıldı.

"ASKERİ SEÇENEKLER DE MASADA ANCAK ÖNCELİKLİ DEĞİL"

Washington’un bunun yerine, Hürmüz Boğazı konusunda Tahran’a diplomatik baskı uygularken, diğer yandan İran’ın deniz kuvvetlerini ve füze kapasitesini saf dışı bırakmak gibi temel hedeflere ulaşmayı planladığı ifade edildi. Diplomasinin başarısız olması halinde Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması konusundaki çabalara Avrupa ve Körfez ülkelerinin öncülük etmesini istemeyi planladığı aktarıldı. Trump'ın tercih edebileceği askeri seçeneklerin de bulunduğu, ancak bunların şimdilik öncelik olmadığı vurgulandı.

