2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Türkiye ile karşılaşacak Kosova Milli Takımı, kadro değeri ve oyuncu profiliyle dikkat çekiyor. Takım, ay-yıldızlı rakibine karşı sahada kimlerle mücadele edecek, değerli oyuncular hangileri, merak konusu oldu.

Kosova, 2026 Dünya Kupası için kritik bir sınav verecek. Play-off finalinde Türkiye ile Priştine’de karşılaşacak olan takım, yıldız isimleri ve Avrupa’da forma giyen oyuncuları ile sahaya çıkacak. Kosova’nın toplam kadro değeri, deneyimli ve genç futbolcuların birleşimiyle dikkat çekiyor.

KOSOVA MİLLİ TAKIM KADRO DEĞERİ

Kosova Milli Takımı kadro değeri Transfermarkt verilerine göre şu şekilde:

Kaleciler:

Arijanet Murić: 7.50 milyon €

Amir Saipi: 2.00 mil. €

Visar Bekaj: 450 bin €

Faton Maloku: 125 bin €

Kosova milli takım kadro değeri! Kosova kadrosunda kimler var?

Defans Oyuncuları:

Albian Hajdari (Stoper): 20.00 milyon €

Lumbardh Dellova (Stoper): 1.20 milyon €

Leard Sadriu (Stoper): 1.00 milyon €

Ilir Krasniqi (Stoper): 1.00 milyon €

Fidan Aliti (Stoper): 900 bin €

Kreshnik Hajrizi (Stoper): 700 bin €

Mergim Vojvoda (Sağ Bek): 3.00 milyon €

Kosova milli takım kadro değeri! Kosova kadrosunda kimler var?

Hücum Oyuncuları:

Florent Muslija (Sol Kanat): 1.80 milyon €

Edon Zhegrova (Sağ Kanat): 14.00 milyon €

Milot Rashica (Sağ Kanat): 4.00 milyon €

Fisnik Asllani (Santrafor): 30.00 milyon €

Albion Rrahmani (Santrafor): 7.00 milyon €

Vedat Muriqi (Santrafor): 4.50 milyon €

Baton Zabergja (Santrafor): 1.00 milyon €

KOSOVA KADROSU TOPLAM PİYASA DEĞERİ

Kosova Milli Takımı’nın kadrosunun toplam piyasa değeri yaklaşık 114 milyon euro civarında. Fisnik Asllani ve Albian Hajdari gibi oyuncular toplam değerin büyük bir kısmını oluşturuyor.

Kosova milli takım kadro değeri! Kosova kadrosunda kimler var?

KOSOVA MİLLİ TAKIM KADROSU

Teknik direktör Franco Foda tarafından belirlenen Kosova'nın 23 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Arijanet Muric (Sassuolo), Visar Bekaj (KF Tirana), Amir Saipi (Lugano)

Defans: Florent Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor), Fidan Aliti (Corendon Alanyaspor), Ilir Krasniqi (Polissya Zhytomyr), Lumbardh Dellova (CSKA Sofya), Kreshnik Hajrizi (Sion), Mërgim Vojvoda (Como 1907), Dion Gallapeni (Wisla Plock), Albian Hajdari (Hoffenheim)

Kosova milli takım kadro değeri! Kosova kadrosunda kimler var?

Orta Saha: Elvis Rexhbeçaj (Augsburg), Florent Muslija (Fortuna Düsseldorf), Edon Zhegrova (Juventus), Valon Berisha (Zürich), Veldin Hoxha (Rubin Kazan), Lindon Emerllahu (Polissya Zhytomyr)

Forvet: Milot Rashica (Beşiktaş), Albion Rrahmani (Sparta Prag), Fisnik Asllani (Hoffenheim), Ermal Krasniqi (Legia Varşova), Vedat Muriqi (Mallorca), Baton Zabergja (Metalist 1925 Kharkiv)

KOSOVA KADROSUNDA SÜPER LİG’DEN HANGİ OYUNCULAR YER ALIYOR?

Alanyaspor’dan Florent Hadergjonaj ve Fidan Aliti, Beşiktaş’tan Milot Rashica Süper Lig’de forma giyen isimler arasında. Bu oyuncular Kosova’nın hücum ve defans hattına tecrübe katıyor.

