Teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Benfica'nın, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Bruno Fernandes için devreye girdiği konuşuluyor. Portekizli 10 numaranın, sezon sonu Manchester United'dan ayrılması bekleniyor.

Galatasaray'ın yeni sezon öncesi "yıldız" transferi olarak düşündüğü Bruno Fernandes için Fenerbahçe'nin eski hocası Jose Mourinho da devrede. Benfica ile sözleşme uzatmaya hazırlandığı belirtilen deneyimli çalıştırıcının, sarı-kırmızılıların gündemindeki oyuncuyla temasa geçtiği iddia edildi.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Sözcü'de yer alan habere göre; Mourinho, Galatasaray'ın teklif yapmaya hazırlandığı Bruno Fernandes ile görüştü. Elini çabuk tutmak isteyen Portekizli teknik adam, vatandaşını ikna edip, transferi tamamlamayı planlıyor.

İNGİLİZLER DUYURDU: MANCHESTER'A VEDA EDİYOR

İngiliz basını, Premier Lig ekibi Manchester United ile bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına karşın Fernandes'in takımdan ayrılacağını yazmıştı.

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki 10 numara, bu sezon 30 maçta 8 gol ve 17 asistlik skor katkısı verdi.

