Liverpool maçında kırılan kolu nedeniyle ameliyat olan Victor Osimhen, kendi isteğiyle hastanede kalış sürecini uzattı. Nijeryalı yıldız, yakın çevresine 26 Nisan'da RAMS Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisini işaret ediyor.

Galatasaray'ın deplasmanda Liverpool'a 4-0 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında yaşadığı sakatlığın ardından kolunda kırık tespit edilen Victor Osimhen, 23 Mart'ta İstanbul'da operasyon geçirirken, kendi isteğiyle hastaneden taburcu olmak istemedi.

Victor Osimhen, Op. Dr. Yener İnce tarafından başarılı bir operasyon geçirmişti.

İSTANBUL'DAN AYRILMAYACAK

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 27 yaşındaki yıldız, hastanede daha fazla kalıp, doktorların yakın ilgisiyle iyileşme sürecini hızlandırmayı arzuladığını sarı-kırmızılı kulübün sağlık heyetine iletti.

OSIMHEN'İN DERBİ SÖZLERİ

Galatasaray cephesi, bir ayı bulacak sahalara dönüş sürecinde, Fenerbahçe derbisine odaklanmış durumda. 26 Nisan'da oynanacak karşılaşmaya kadar Osimhen'in dönüş planı yapılırken, bu hedefe en net adım yine golcü oyuncudan geldi. Kendine kritik karşılaşmayı hedef gören Nijeryalı oyuncu, yakın çevresine sık sık derbide sahada olacağını dile getiriyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası