Galatasaray’da Okan Buruk, ekstra izin verdiği golcüden jestin karşılığını sahada bekleyecek. Osimhen’in yokluğunda öncelik 10 gündür idman yapmamasına rağmen Arjantinli’de. Okan Hoca, düzeni bozmak ve İcardi’yi kaybetmek istemiyor.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Aslan’da sıcak gündem Mauro İcardi… Victor Osimhen sakat ve kritik Trabzonspor maçında yok. Yerine kim oynayacak? Aslında millî ara olmasa bu soru da sorulmayacaktı, tartışma da olmayacaktı. Çünkü forma İcardi’de olacaktı. Yine İcardi’de görünüyor ama soru işaretleri var. Sebebi de ülkesine giden çocukları ile görüşen Arjantinli yıldızı ekstra izin verilmesi ve 10 gündür idman yapmaması. Dün İstanbul’a gelen ve bugün takımla idmana çıkacak ünlü golcünün idman eksiği açısından durumu merak konusu.

LANG ATEL İLE SAHADA

Teknik direktör Okan Buruk ise taşlarla oynamak istemiyor. Mauro İcardi’nin son durumuna bakacak ve ekstra izin vererek gönlünü kazandığı öğrencisinden sahada maksimum performans isteyecek. Diğer türlü Victor Osimhen’in yokluğunda bir de İcardi’yi kaybetmek Aslan’ı hücum anlamında zayıf bırakabilir. Ki yerine Barış Alper Yılmaz opsiyonu olsa da Okan Buruk, kanat etkinliğini riske atmak niyetinde değil. Sane cezalı ve elinden sakatlanan Lang’ın ise atel ile oynaması söz konusu.

