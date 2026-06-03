Özgür Özel cephesi seçimli olağanüstü kurultay için yeterli imzayı toplarken, Kılıçdaroğlu’nun bu imzaları işleme koymayacağı öğrenildi.

Berat Temiz ANKARA - CHP’de mutlak butlan kararının ardından kurultay krizi yaşanıyor. Özgür Özel cephesi seçimli olağanüstü kurultay için yeterli imzayı toplarken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu imzaları işleme koymayacağı öğrenildi. Bu sürecinde mahkemelik olması beklenirken, Özel’in bir diğer koz olarak Parti Meclisi (PM) kartını oynayacağı belirtiliyor.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM CHP milletvekillerinden olağanüstü kurultay çağrısı! 111 vekil imza attı

PM’DE DENGELER NASIL?

56 üyeli Parti Meclisi’nde 31 kişi Özgür Özel ile hareket ederken, 20 isim Kılıçdaroğlu ile birlikte. 5 kişi ise iki tarafla da mesafesini koruyor ancak en kısa zamanda kurultay yapılmasını istiyor. Bu durumda Özgür Özel, Parti Meclisi’nde karar alma veya reddetme için yeterli sayıyı elinde bulunduruyor.

CHPde kurultay çıkmazı! Delege imzalarını işleme koymayacak

OLAĞANÜSTÜ PM TOPLANTISI İÇİN İMZA VERİLECEK

Çoğunluğu sağlayamadığı gerekçesiyle PM toplantısını belirsiz süreyle ertelediği öne sürülen Kılıçdaroğlu’na karşı PM’de çoğunluğu elinde bulunduran Özel’in hamlesi ‘olağanüstü toplantı' çağrısı olacak. Özel, 13 üyenin imzasıyla PM’yi seçimli kurultay gündemiyle olağanüstü toplantıya çağıracak. Parti Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ne göre Parti Meclisi, Genel Başkanın gerek görmesi ya da üye tam sayısının beşte birinin (13) gerekçe gösterip gündem belirleyerek yazılı istemde bulunmasından sonra en geç bir hafta içinde toplanmak üzere Genel Başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağrılıyor. Bu durumda Kılıçdaroğlu’nun en geç bir hafta içinde PM’yi olağanüstü toplantıya çağırması gerekecek. Çağırmaması halinde yine mahkeme yolu açılabilir.

CHPde kurultay çıkmazı! Delege imzalarını işleme koymayacak

TÜZÜĞE GÖRE 45 GÜN İÇİNDE KURULTAY ŞARTI

PM toplantısında üye tamsayısının salt çoğunluğu ile olağanüstü kurultay kararı alınması halinde ise tüzüğe göre, en az 15 gün önce ilgililere duyurulmak koşuluyla en geç 45 gün içinde kurultayın gerçekleştirilmesi şartı bulunuyor. Ancak tedbir kararı nedeniyle kurultayın toplanamayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu cephesinin alınan hiçbir kararı işleme koymayacağı belirtiliyor.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM CHP grup toplantısı gerilimi: Özgür Özel kürsüye çıktı

İPLER ÖZEL’İN ELİNDE

Meclis grubunda, PM’de ve delegelerde ipleri elinde tutan Özel’in temmuz sonuna kadar kurultay olması için tüm hamleleri yapacağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu cephesinin ise diyalog kapısının açık kalmasını istediği ve uzlaşma yolları aradığı öne sürülüyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası