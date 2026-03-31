ABD’nin Michigan eyaletinde gözaltına alınan bir elleri kelepçeli bir kadın, polis arabasının camından tırmanarak saniyeler içinde kaçmayı başardı. ABD basınına yansıyan haberin görüntüleri sosyal medyada hızla yayılarak binlerce kez tıklandı.

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Muskegon Heights bölgesinde film sahnelerini aratmayan bir firar anı yaşandı. Elleri kelepçeli bir halde polis arabasının arka koltuğunda oturan kadın, arabanın açık bırakılan camından tırmanarak olay yerinden kaçmayı başardı.

GÖRENLERİN AĞZI AÇIK KALDI

New York Post’un haberine göre, gözaltına alındıktan sonra aracın arka koltuğuna oturtulan şüpheli, polisin araçtan indiği esnada harekete geçti. Elleri arkadan kelepçeli olan kadın, aracın açık penceresinden adeta süzülerek çıkmayı başardı.

Kameralara saniye saniye yansıyan olayda, kadının önce başını, ardından da gövdesini dar alandan çıkardığı ve koşarak uzaklaştığı anlar yer alıyor.

KAÇTIKTAN SONRA EVİ SOYMUŞ

Cumartesi günü kadının ekip arabasından kaçtıktan bir saat sonra bir evi soyduğundan şüphelenildiği bildirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan açıklamada, kadının şartlı tahliye ihlaline ek olarak polisten kaçma ve ev hırsızlığı suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Söz konusu olay ülkedeki güvenlik zafiyetini gözler önüne sererken, kadının yakalanması için bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. Olayın görüntüleri sosyal medyada binlerce kez tıklanarak hızla yayıldı.

