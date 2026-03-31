Fenomen kardeşler Nihal ve Bahar Candan’ın da aralarında yer aldığı "dolandırıcılık" davasında karar çıktı. Mahkeme hayatını kaybeden Nihal Candan hakkında açılan kamu davasının düşmesine karar verirken, Bahar Candan "suç işlemek amacıyla kuruşmuş örgüte üye olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. İşte davada verilen diğer cezalar ve detaylar…

Sosyal medyada ‘Candan kardeşler’ olarak bilinen, katıldıkları moda programı ile ünlenen fenomen kardeşler Nihal ve Bahar Candan’ın da aralarında bulunduğu 21 sanığın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından yargılandığı davada karar çıktı.

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanılar Onur Apaydın ve İlker Oflu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

KARAR AÇIKLANDI

Şebekenin elebaşıları olduğu iddia edilen tutuklu sanık İlker Oflu, yaklaşık iki yıldır tutuklu bulunduğunu, dosya nedeniyle mağdur olduğunu söyleyerek, tahliyesini talep ederken, tutuklu sanık Onur Apaydın ise söyleyeceği bir şey olmadığını belirtti.

44 yıla kadar hapsi isteniyordu! Fenomen kardeşler Nihal ve Bahar Candan’ın dolandırıcılık davasında karar

227 YIL 6 AY 20 GÜN HAPİS

Mahkeme, duruşma sonrası kararını açıkladı. Tutuklu sanık Onur Apaydın'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan 4 yıl 2 ay, "nitelikli dolandırıcılıktan’ 227 yıl 6 ay 20 gün hapisle cezalandırılması kararlaştırıldı.

35 SUÇTAN TAHLİYE

Mahkeme tutuklu sanık İlker Oflu'ya "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Oflu'nun iddianamede belirtilen 35 ayrı dolandırıcılık suçundan ise beraatine ve tahliyesine karar verildi.

BAHAR CANDAN’A 2 YIL 6 AY HAPİS

Mahkeme sanık Alisya Bahar Candan'a "suç işlemek amacıyla kuruşmuş örgüte üye olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanıklar Ayhan Güldan, Ömer Çapan ve Şahin Baran'ın ise üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatine hükmetti.

NİHAL’İN DOSYASI DÜŞTÜ

Sosyal medyada "Nihal Candan" olarak tanınan ve hayatını kaybeden fenomen Gülnihal Çiçek hakkında açılan kamu davasının da düşmesine karar verildi. Gülnihal Çiçek hakkında ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Mahkeme heyeti, diğer sanıklara ise değişen oranlarda hapis cezaları verdi.

İDDİANAMEDE NELER YER ALDI?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 38 müşteki, 1 müşteki sanık, Gülnihal Çiçek ve Alisya Bahar Candan'ın da aralarında olduğu 21 sanık yer almıştı.

İddianamede, Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun şebekenin elebaşıları olduğu, dolandırıcılık ve tefecilik suçlarından gelir sağlamak üzere teşekkül eden organize suç örgütünün üyesi şüphelilerin, örgüt yapısı ve iş bölümünün sağladığı kolaylıktan faydalanarak suç dünyasında "sazan sarmalı" diye tabir edilen dolandırıcılık yöntemini uyguladıkları belirtilmişti.

İddianamede, Alisya Bahar Candan'ın ablası Gülnihal Çiçek'e kıyasla suç örgütü içinde daha etkin rol oynadığı, Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınıp adli kontrol şartıyla tahliye edildiği anlatılmıştı.

44 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Alisya Bahar Candan'ın, "suç örgütüne üye olmak" ve "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Diğer sanıklar hakkında ise farklı suçlardan değişik sürelerde hapis cezası talep edilmişti.

