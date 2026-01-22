Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) ev sahipliği yapan İsviçre'nin Davos kasabası, sadece liderlerin temaslarına değil, aynı zamanda teknolojik bir gövde gösterisine de sahne oldu. Forum sırasında sokaklarda dans eden bir grup Çinli robot, her yaştan insanın büyük ilgisini çekerek renkli görüntüler oluşturdu.

Büyük ilgi gören robotlar dans ederken çevrede bulunanlar da robotlara eşlik etti.

Davosta robot dansı! Yapay zekada taklit devri bitti mi?

Ancak Davos’ta teknoloji sohbeti sokaklarla sınırlı kalmadı. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında düzenlenen bir panelde robotik uzmanları yapay zekanın ve robotların dünyayı değiştirme yollarını ve temel sınırlarını derinlemesine inceledi.

Panelde öne çıkan en kritik kavram "dijital ikizler" oldu. Siemens, Agility Robotics ve Automation Anywhere CEO'ları, bir zamanlar uzak bir ihtimal gibi görünen dijital ikiz teknolojisinin artık şirketler için somut verimlilik artışları sağladığı konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Fiziksel bir nesnenin, kişinin veya sürecin dijital bir kopyası olan dijital ikizler, organizasyonlara gerçek durumları simüle etme ve sonuçları önceden görerek daha iyi kararlar alma imkânı sunuyor.

Automation Anywhere CEO'su Mihir Shukla, "Dijital ikizler, teknolojinin ve bilgi işlem gücünün katlanarak iyileşmesiyle sıradan bir kavram olmaktan çıktı" dedi. Shukla, dijital ikizlerin imalatta muhtemel bir sorunu önceden bildirdiğini ve bu sayede envanter ve sevkiyat planlamasına proaktif olarak müdahale edilebildiğini belirtti.

Siemens CEO'su Roland Busch ise verimlilik artışının rakamlara yansıdığını belirterek, "Şirketin çıktısı yüzde 20 daha yüksekken, enerji maliyetleri yüzde 20 daha düşük. Dijital ikiz kullandığınızda çok daha hızlı yükseliyorsunuz ve hata yapmıyorsunuz" açıklamasını yaptı.

HUMANOİD ROBOTLARA İHTİYAÇ ARTIYOR MU?

Panelin ikinci önemli sonucu, işgücü sıkıntılarının humanoid robotlara olan ihtiyacı hızlandırması oldu. Agility Robotics CEO'su Peggy Johnson, robotların insanların yapamadığı veya yapmak istemediği işleri üstlenebileceğini söyledi.

Johnson, "Bu tür manuel işler için eleman bulmak çok zor. Bunlar sıkıcı, kirli ve bazen tehlikeli işler. Ağır kaldırma ve çok tekrarlayıcı işler insan zihnini uyuşturuyor" dedi. Robotikteki hızlı ilerlemenin, bu tür işleri yapan insanlar için daha iyi bir hayat kalitesi anlamına geldiğini de ekledi. Johnson, yaşlanan işgücüne ve gençlerin bu ortamda çalışmak istememesine dikkat çekerek, ağır kaldırma gerektiren işlerdeki sakatlanmaların da bir diğer sorun olduğunu vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Bakanı Thani Ahmed Al Zeyoudi de robotik teknolojisinin "niteliksiz" işgücünün geleceği olduğunu yineledi. Bakan, özellikle inşaat sektörüne yeni gençleri çekmenin zorluğuna işaret ederek, "Robotik ana çözümdür" dedi.

"YAPAY ZEKADA ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) TAKLİT EDİLEMEZ"

Diğer taraftan, Al Zeyoudi, yapay zekaya finansman sağlamanın entegrasyonun sadece ilk adımı olduğunu belirtti. "Bazen paranız vardır, ancak yaşadığınız soruna doğru çözümü teşhis edememişsinizdir" diyerek sadece finansın yeterli olmadığını vurguladı.

BAE'nin yapay zeka hamlesinin hükümet atamaları, politika geliştirme ve Ar-Ge'yi içerdiğini belirten Bakan, "Ana oyun değiştirici Ar-Ge'dir" dedi.

Pek çok paydaşın Ar-Ge'den kaçındığını, başkalarının yapacağını düşünerek sadece "kopyala yapıştır" yapmayı tercih ettiğini dile getiren Al Zeyoudi, yapay zeka söz konusu olduğunda bunun artık çok geç bir yaklaşım olduğunu söyledi. Bakan, "Ar-Ge'ye başlamak zorundasınız, çünkü ancak bu sayede her şeyi kendi ekosisteminize, kendi ortamlarınıza ve kendi koşullarınıza göre özelleştirmeyi sağlarsınız" uyarısında bulundu.



