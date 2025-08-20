Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
DEAŞ'ın beyni öldürüldü! Türkiye sınırında kritik operasyon

DEAŞ'ın beyni öldürüldü! Türkiye sınırında kritik operasyon

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
DEAŞ&#039;ın beyni öldürüldü! Türkiye sınırında kritik operasyon
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon ile Suriye rejim güçlerinin ortak baskınında, DEAŞ'ın üst düzey ismi "Ali" kod adlı Salah Noman öldürüldü. Operasyon Türkiye sınırına sadece birkaç kilometre uzaklıkta, Atme kasabasında düzenlendi.

Suriye’nin kuzeybatısındaki Atme kasabasında, ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon ile Suriye devlet güçlerinin düzenlediği ortak operasyonda, DEAŞ'ın önemli isimlerinden Salah Noman öldürüldü. Operasyonun şafak vakti gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

"ALİ" KOD ADLI SALAH NOMAN HEDEF ALINDI

Suriye devlet televizyonu, operasyonun hedefinin "Ali" kod adını kullanan ve gerçek isminin Salah Noman olduğunu açıkladı. 

Irak vatandaşı Salah Noman, uzun süredir DEAŞ hücrelerinin Suriye içindeki faaliyetlerinde aktif rol oynadı ve örgütün yeniden yapılandırılmasında kilit isimlerden biri olarak öne çıktı.

Suriyeli kaynaklara göre Noman, İdlib kırsalındaki El Dana kentinde İç Güvenlik Servisi tarafından takibe alındıktan sonra, ailesiyle birlikte Atme köyündeki bir eve sığındı. 

Operasyon bu evde gerçekleştirildi ve Noman öldürüldü. Ailesinden herhangi bir yaralanan ya da tutuklanan olmadı.

EBU HAFS EL-KUREYŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre, Atme'deki operasyonda Ebu Hafs el-Kureyşi olarak bilinen başka bir DEAŞ komutanı sağ olarak ele geçirildi. 

Gözlemevi, operasyonda helikopterlerden asker indirildiğini ve operasyonun Türkiye sınırına çok yakın bir bölgede yapıldığını aktardı. 

Yakalanan kişinin yanında Fransızca konuşan bir kadının bulunduğu ve kadının kim tarafından alıkonulduğunun henüz netleşmediği ifade edildi.

DEAŞ'IN GÖLGESİNDE: İKİ ÜLKE

DEAŞ, 2014 yılında Suriye ve Irak’ın geniş alanlarını ele geçirerek sözde hilafet ilan etmişti. Irak’ta 2017’de, Suriye’de ise 2019’da toprak hâkimiyetini kaybetmesine rağmen, örgüt militanları her iki ülkede de saldırılarını sürdürmeye devam ediyor.

