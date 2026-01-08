Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanı Al Busaidi ile araya geldi. Ummanlı mevkidaşı ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Bakan Fidan, "SDG teröre veda etmeli" ifadelerini kullandı. Fidan'ın açıklamaları Halep'te Suriye ordusu ile SDG çatışırken geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de ulusal birliğin zamanının geldiğini belirterek, terör örgütü SDG'yi sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

Fidan, Ankara'da Ummanlı mevkidaşı Bedir bin Hamad el-Busaidi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Suriye'de ulusal birlik zamanı geldi. SDG'nin de üzerine düşeni yapması gerekiyor" dedi.

Fidan "Aksine, bunun İsrail'in politikasına hizmet etmesi bir tesadüf değil" ifadelerini kullandı ve gerginliğin tırmandığı bir dönemde grubun rolünü eleştirdi. Fidan ayrıca, "Suriye'nin SDG ile yaptığı görüşmeleri dikkatli bir şekilde takip ettik. Halep'te sivillere yönelik saldırılar, SDG'nin tehlikesini gözler önüne sermiştir. SDG teröre veda etmeli. Bu uzlaşmasız tavır bölgemizin değerlerine aykırıdır" açıklamasını yaptı.

Bu açıklamalar, Suriye'de yeniden çatışmaların yaşandığını bildirmesinin ardından geldi. Suriye ordusu, SDG adı altında faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütünün atışına karşılık verdi. Saldırılarda en az 5 sivil öldü, 33 kişi ve bir Suriye askeri yaralandı.

"Bölgemizi ilgilendiren kritik meseleleri ele aldık. Bölgemizde çok önemli gelişmeler vuku bulmakta. Gündemimizdeki konuların başında Yemen'deki gelişmeler geliyor.

Türkiye, Yemen'de kalıcı bir siyasi çözümün sağlanması gerektiğini yineliyoruz. Umman, Yemen'de barış ve huzurun tesisi için önemli çalışmalar yürütüyor.

Gazze'nin büyüklüğünün korunması gerekmektedir. Gazze'de yapılacak tüm imar faaliyetleri Gazzeliler için olmalıdır.

İsrail'in bölgemizi istikrarsızlaştırmaya yönelik politikalarına uzun zamandır dikkat çekmekteyiz. Bu sinsi tavrın en son örneğini geçen hafta Somaliland kararında gördük. Bölgenin geleceği Somalilerin kendi iradesiyle belirlenebilir.

Türkiye olarak temennimiz, Suriye'ye istikrar getirecek bir mutabakata varılmasıdır.

Suriye'nin SDG ile yaptığı görüşmeleri dikkatli bir şekilde takip ettik. Halep'te sivillere yönelik saldırılar, SDG'nin tehlikesini gözler önüne sermiştir. SDG teröre veda etmeli. Bu uzlaşmasız tavır bölgemizin değerlerine aykırıdır.

Suriye'de zaman ulusal birlik zamanıdır. SDG'nin üzerine düşeni yapması lazım. Onun yerine İsrail'in politikasına alet olması tesadüf değil."



