Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakanın görüşmesi, Suriye terör örgütü YPG'den temizlenirken geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan eş-Şeybani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesi Halep'teki son gelişmeler oldu.

Bu görüşme, YPG terör örgütü unsurlarının Halep'ten çıkarılmasının yakın olduğu bir dönemde yapıldı. Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonların ardından sağlanan ateşkes mutabakatı çerçevesinde, Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerindeki YPG unsurlarının bölgeden ayrılması kararlaştırıldı. Tahliye süreci saat 03.00’te başlayarak, sabah saatlerinde fiilen uygulamaya konuldu.

Ayrıntılar geliyor...

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Suriye ordusundan Halep’te asayiş operasyonu

Haberle İlgili Daha Fazlası