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Donald Tusk, Rus istihbaratına işaret etmişti! Rusya'dan Polonya'ya misilleme kararı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Donald Tusk, Rus istihbaratına işaret etmişti! Rusya&#039;dan Polonya&#039;ya misilleme kararı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Varşova'daki AVM saldırısının Rus istihbaratını yaptığını söylemiş ve Rusya'nın Krakow Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldıklarını duyurmuştu. Rusya'dan Polonya'ya misilleme kararı geldi

Polonya Başbakanı Donald Tusk, dün, başkent Varşova'daki "Marywilska 44" isimli alışveriş merkezinde geçen yıl çıkan yangının Rus istihbarat birimleri tarafından düzenlenen bir "kundaklama" olduğunu öne sürmüştü.

Rusya'nın Krakow Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldıklarını duyuran Polonya'ya Rusya'dan misilleme kararı geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Polonya'nın, Rusya'nın Krakow Başkonsolosluğunu kapatma yönündeki kararına karşılık vereceklerini açıkladı.

POLONYA'NIN BAŞKONSOLOSLUĞU KAPATILACAK

Zaharova, Rus haber ajansı RİA'ya yaptığı açıklamada, Polonya'nın, Rusya'nın Krakow Başkonsolosluğunu kapatma yönündeki kararını değerlendirdi.

Bu kararın ikili ilişkileri bozduğunu belirten Zaharova, "Bu adım cevapsız kalmayacak. Buna gerekli şekilde karşılık verilecek. Bu, ilgili kurumlar arasında prosedür gerçekleşince olacak. Elbette Polonya tarafını bu konuda bilgilendireceğiz." dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko da Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, söz konusu karara karşılık olarak Polonya'nın Kaliningrad veya İrkutsk'taki konsolosluğunu kapatabileceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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