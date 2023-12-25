25 Aralık 2023 18:29 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 20:27

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülke lideri Vladimir Putin’e raporunda, Donetsk yakınındaki Maryinka şehrinin tamamen Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.

UKRAYNA KRİTİK NOKTAYI KAYBETTİ

Şoygu, Maryinka’nın kontrol altına alınmasının Donetsk’i Ukrayna ordusunun saldırılarına karşı etkili biçimde koruma fırsatını sağladığını kaydetti. Maryinka, Donetsk şehrinin Petrovski ilçesine 1 kilometre mesafede bulunuyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI’NDA SON DURUM NE?

İki yıla yakın bir süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda her iki taraf da bir süredir sahada ilerleme kaydedemiyor. Tahıl ihracatı konusunda sorun yaşayan Ukrayna, Batı'dan gelecek hava savunmasıyla ilgili yardımları bekliyor. Rusya ise Kırım yolunda Ukrayna dronlarını aşmaya uğraşırken askeri sorunlar da yaşıyor.

İsrail-Filistin Savaşı’nın başlamasıyla dikkatlerin üzerlerinden çekildiğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve yönetimi Batı’dan gelen desteklerin azalmasından duyduğu endişeleri dile getiriyor.

Rusya ise Ukrayna’ya karşı savunma pozisyonuna devam ederken Gürcistan’da yeni bir üs kurma hazırlığında olması dikkati çekiyor.