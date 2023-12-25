Donetsk yakınındaki Maryinka Rus ordusunun kontrolüne geçti!
Rusya-Ukrayna savaşı 2 yıldır hız kesmeden devam ederken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna topraklarındaki Maryinka şehrinin tamamen kontrol altına aldığını duyurdu. Şoygu, ele geçirilen şehirle ilgili Putin’e de bir rapor gönderdi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülke lideri Vladimir Putin’e raporunda, Donetsk yakınındaki Maryinka şehrinin tamamen Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.
UKRAYNA KRİTİK NOKTAYI KAYBETTİ
Şoygu, Maryinka’nın kontrol altına alınmasının Donetsk’i Ukrayna ordusunun saldırılarına karşı etkili biçimde koruma fırsatını sağladığını kaydetti. Maryinka, Donetsk şehrinin Petrovski ilçesine 1 kilometre mesafede bulunuyor.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI’NDA SON DURUM NE?
İki yıla yakın bir süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda her iki taraf da bir süredir sahada ilerleme kaydedemiyor. Tahıl ihracatı konusunda sorun yaşayan Ukrayna, Batı'dan gelecek hava savunmasıyla ilgili yardımları bekliyor. Rusya ise Kırım yolunda Ukrayna dronlarını aşmaya uğraşırken askeri sorunlar da yaşıyor.
İsrail-Filistin Savaşı’nın başlamasıyla dikkatlerin üzerlerinden çekildiğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve yönetimi Batı’dan gelen desteklerin azalmasından duyduğu endişeleri dile getiriyor.
Rusya ise Ukrayna’ya karşı savunma pozisyonuna devam ederken Gürcistan’da yeni bir üs kurma hazırlığında olması dikkati çekiyor.