Dört katlı apartman alevlere teslim oldu, 2'si çocuk 4 kişi öldü

Almanya'nın Solingen kentinde 4 katlı bir binada yangın çıktı. Alevlere teslim olan binada aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Almanya'nın Solingen kentindeki Höhscheid semtinde bulunan dört katlı eski bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın ikinci katında başlayan yangına, bir aile çatı katında gece uyurken yakalandı. Yangında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

21 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangının ardından binadaki 21 kişinin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, dumandan etkilenen çok sayıda kişinin olay yerinde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Polis, binada yaşayanların kimliklerine ilişkin açıklama yapmadı. Çevre sakinleri ise ölen kişilerin Bulgar vatandaşı olduğunu belirtti.

"KORKUNÇ BİR TRAJEDİ"

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Korkunç bir trajedi. İnsanlar beklenmedik bir şekilde hayatlarından koparılıyor. Düşüncelerim, tamamen iyileşmelerini dilediğim yaralılar ve yakınlarıyla birlikte. Olay yerindeki kurtarma ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach da olay yerinde inceleme bulundu.

Belediye binasındaki bayrakların yarıya indirileceğini belirten Kurzbach, ölenler için üzüntü duyduğunu belirtti, yaralılara acil şifa diledi.

Öte yandan yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemenin sürdüğü kaydedildi.