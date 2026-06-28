Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgalarının ağır bilançosunu açıkladı. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, 21 Haziran'dan bu yana sıcaklıklar nedeniyle 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, sıcak stresinin "sessiz katil" olmaya devam ettiğini vurguladı.

Avrupa genelinde etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgaları öldürmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 21 Haziran'dan bu yana Avrupa'da sıcak hava nedeniyle 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milyonlarca insanın rekor seviyedeki sıcaklıklarla mücadele ettiğini belirterek, "Şu anda 150 milyon kişi aşırı yüksek sıcaklık şartları altında yaşıyor, yüzlerce kişi hayatını kaybetti, eğitime ara verildi ve elektrik şebekeleri çöküyor" ifadelerini kullandı.

Sıcak stresinin çoğu zaman fark edilmeden ölümlere yol açtığını belirten Ghebreyesus, bu nedenle "sessiz katil" olarak nitelendirildiğini söyledi. Avrupa'daki konutların, iş yerlerinin ve okulların bu denli yüksek sıcaklıklara uygun şekilde inşa edilmediğine dikkat çeken Ghebreyesus, iklim değişikliğinin etkilerinin her geçen yıl daha ağır hissedildiğini dile getirdi.

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"AVRUPA KÜRESEL ORTALAMANIN İKİ KATI HIZLA ISINIYOR"

Avrupa'nın dünyanın en hızlı ısınan kıtası olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, kıtanın küresel ortalamanın yaklaşık iki katı hızla ısındığını ifade etti. Daha önce yalnızca uzun yıllarda bir görülen sıcak hava dalgalarının artık neredeyse her yıl yaşandığını belirten DSÖ Genel Direktörü, üye ülkelere sıcaklıkla mücadele eylem planlarını hızla uygulamaya koymaları çağrısında bulundu.

DSÖ'DEN KRİTİK UYARILAR

DSÖ, internet sitesinde yayımladığı rehberde vatandaşlara sıcak havalarda alınması gereken önlemleri de sıraladı.

Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmaması, gölgede kalınması ve her gün en az 2 ila 3 saatin serin bir ortamda geçirilmesi tavsiye edildi.

Evlerin serin tutulması için geceleri pencerelerin açılması, gündüz ise güneş alan pencerelerin kapalı tutulması ve perdelerin çekilmesi önerildi. Gereksiz elektrikli cihazların kapatılması da tavsiyeler arasında yer aldı.

Rehberde ayrıca elektrikli vantilatörlerin yalnızca hava sıcaklığının 40 derecenin altında olduğu durumlarda kullanılmasının uygun olduğu belirtilirken, 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda vantilatörlerin vücudu daha fazla ısıtabileceği uyarısı yapıldı. Klima kullananlara ise termostatı 27 dereceye ayarlamaları ve vantilatörle birlikte kullanmaları önerildi.

GÜNDE 2-3 LİTRE SU TÜKETİN TAVSİYESİ

DSÖ, vatandaşlara saatte en az bir bardak, günde ise 2 ila 3 litre su tüketmeleri, hafif ve bol giysiler tercih etmeleri, serin duş almaları ve özellikle yaşlılar, kronik hastalar ile yalnız yaşayan kişilerin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Öte yandan Avusturya merkezli Klimadashboard'un analizine göre, Türkiye hariç Avrupa genelinde yaklaşık 381 milyon kişinin 30 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklara maruz kalması bekleniyor.

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