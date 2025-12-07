Türkiye, 2026’da üç büyük uluslararası zirveyi aynı yıl düzenleyerek dünya diplomasisinin kalbine oturacak. NATO, COP31 ve TDT liderleri Türkiye’de buluşacak.

Türkiye, son yıllarda Rusya–Ukrayna savaşı dahil kritik kriz alanlarında yürüttüğü arabuluculuk, insani diplomasi ve çok taraflı işbirliği mekanizmalarıyla hem bölgesinde hem de küresel sahnede etkinliğini artırmış durumda.

Diplomatik pozisyonunu güçlendirmek isteyen Türkiye, 2026 yılında üç dev zirveye birden ev sahipliği yapacak.

Dünya liderleri 2026’da Türkiye’de buluşacak: Üç zirve birden!

COP31: TÜRKİYE KÜRESEL İKLİM GÜNDEMİNİ BELİRLEYECEK

COP31 Zirvesi’nin İstanbul’da, ana konferans etkinliklerinin ise Antalya’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

196 ülke liderinin katılması beklenen zirvede Türkiye, sürecin gündemini belirleyecek ve uygulamasından sorumlu olacak. Bu kapsam, Türkiye’yi yalnızca ev sahibi yapan değil, iklim diplomasisinin yönünü çizen ülke konumuna taşıyacak.

NATO ZİRVESİ ANKARA’DA: SAVUNMA STRATEJİLERİNİN KALBİ TÜRKİYE’DE ATACAK

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Temmuz 2026’da Ankara’da düzenlenecek.

Son NATO zirvesi haziran ayında Hollanda’nın Lahey kentinde yapılmış ve savunma kapasitesinin artırılması başlıklı kritik gündem maddeleri ele alınmıştı. 2026’da ise gözler Türkiye’de olacak; küresel güvenlik tartışmalarının odak noktası Ankara’ya taşınacak.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI 13. ZİRVESİ DE TÜRKİYE’DE

Türkiye, etkin bir rol oynadığı Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13. zirvesine de 2026’da ev sahipliği yapacak.

Bir önceki zirve Azerbaycan’ın Gebele şehrinde “Bölgesel Barış ve Güvenlik” temasıyla düzenlenmişti. Yeni zirveyle birlikte Türk dünyasında işbirliği, ekonomi, güvenlik ve bölgesel bütünlük alanlarında Türkiye’nin yönlendirici rolü daha da pekişecek.

TRUMP TÜRKİYE’YE GELECEK Mİ?

Türkiye’nin 2026’da üç büyük zirveye ev sahipliği yapacak olması diplomasi trafiğini hızlandırdı. Zirvelerin tamamının liderler düzeyinde yapılacak olması, gözleri ABD’ye çevirdi ve “Trump Türkiye’ye gelecek mi?” sorusunu gündemin ön sırasına taşıdı.

ABD’de zirvelere katılımı belirleyen makam olan Beyaz Saray, henüz resmi bir katılımcı listesi açıklamadı. Bu nedenle Trump’ın Türkiye’ye gelmesi ihtimali masada olsa da, katılım şu anda ne doğrulanmış ne de reddedilmiş görünüyor. NATO Zirvesi’nde yer alacak liderlerin resmi listesi zirve tarihine yakın bir dönemde duyurulacak.

Türkiye’nin 2026’da NATO’dan COP31’e ve Türk Devletleri Teşkilatı’na kadar geniş bir uluslararası yelpazeye ev sahipliği yapacak olması, Ankara’yı küresel diplomasi trafiğinin merkezine yerleştirirken, ABD Başkanı’nın ziyareti konusunda beklentiler de artmaya devam ediyor.

