Dünya tarihinde bir ilk yaşanıyor. Nesli tükenme riski altındaki canlıların genetik mirası, Dubai’de kurulacak dev bir kasada dondurularak korunacak.

Bilim insanları, gezegendeki hayatın büyük ölçüde kaybolması ihtimaline karşı genetik mirası korumayı hedefleyen yeni bir projeyi duyurdu.

Biyoteknoloji şirketi Colossal Biosciences, nesli tükenme riski altındaki türlerin genetik materyallerini saklamak için tasarlanan BioVault sistemini tanıttı.

Dünyada ilk kez! 1 milyon canlının DNA’sı kasaya kilitlenecek

DUBAİ’DE KURULACAK

Colossal Biosciences, Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan ortaklık kapsamında BioVault’un Dubai’de inşa edilecek Dünya Koruma Laboratuvarı içinde yer alacağını açıkladı.

İlk aşamada 100 farklı türe ait doku örnekleri bu kasada muhafaza edilecek.

TÜRLER ÖZEL KRİTERLERLE SEÇİLECEK

Kasaya alınacak türlerin, doğa koruma alanında küresel otoritelerin rehberliğinde belirleneceği aktarıldı. Seçimlerde türlerin yok olma riski ve ekosistem için taşıdığı önem esas alınacak.

GENETİK MATERYALLER DONDURULACAK

BioVault’ta çok sayıda türe ait genetik materyal kriyojenik yöntemlerle dondurularak saklanacak. Sistem, gelişmiş robotik altyapı ve yapay zeka destekli izleme teknolojileriyle yönetilecek.

HEDEF BİR MİLYON ÖRNEK

Dallas merkezli Colossal Biosciences, uzun vadede 10 binden fazla türe ait 1 milyondan fazla genetik örneği depolamayı hedefliyor. Şirket, bu kasanın nesli tükenmekte olan hayvanları korumak ve gelecekte hayatı yeniden inşa edebilmek için önemli bir kaynak oluşturacağını duyurdu.

"HAYAT İÇİN GERÇEK BİR YEDEKLEME PLANI"

Colossal Biosciences’ın kurucu ortağı ve CEO’su Ben Lamm, proje hakkında "Türleri endişe verici bir hızla kaybediyoruz. Dünya acilen hayat için gerçek bir yedekleme planına ihtiyaç duyuyor" şeklinde yorum yaptı.

DAHA ÖNCE KAYBOLAN TÜR GERİ GETİRİLDİ

Şirket, Nisan 2025’te yaklaşık 12 bin yıl önce ortadan kaybolan bir yırtıcı türün genetik yöntemlerle yeniden dünyaya getirildiğini açıklamıştı. Fosillerden elde edilen DNA’nın yaşayan akraba türlerle birleştirildiği bu çalışmanın, BioVault projesinin altyapısını oluşturduğu kaydetti.

BÜYÜK FİNANSMAN DESTEĞİ

Colossal ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki iş birliğinin yüksek tutarlı bir fonlama ile desteklendiği açıklandı. Yapılan yatırımlarla şirketin toplam finansmanının 600 milyon doların üzerine çıktığı bilgisi paylaşıldı.

