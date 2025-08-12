Dünyanın en 'kült' karakterlerinden: Rambo'yu oynayacak yeni isim herkesi şaşırttı

Noah Centineo, Sylvester Stallone’un ikonik “John Rambo” karakterini canlandırmaya hazırlanıyor.

Deadline ve Variety’nin 11 Ağustos’ta aktardığına göre 29 yaşındaki Centineo, 1982 yapımı First Blood filminin öncesini konu alan “John Rambo” adlı yeni yapımda başrol oynayacak.

İlgili Haber Türkiye’nin Oscar adayı avukat yönetmenin ilk filmi

Filmin yönetmenliğini Sisu ile tanınan Jalmari Helander üstlenecek, senaryosunu ise Rory Haines ve Sohrab Noshirvani kaleme alacak. Çekimlerin 2026 başında Tayland’da başlaması planlanıyor.

'O' DÜNYANIN EN POPÜLER KARAKTERLERİNDEN: YENİ İSİM İSE...

People dergisinden edinilen bilgilere göre, henüz hikâyeye dair ayrıntı verilmezken, yapımın Vietnam Savaşı döneminde geçen bir origin hikâyesi olacağı ve Stallone’un canlandırdığı Rambo’nun savaş öncesi hayatına odaklanacağı belirtildi.

1982’de vizyona giren First Blood, küçük bir kasabada polislerle çatışmaya giren travmalı bir Vietnam gazisinin hikâyesini konu almış ve dört devam filmiyle “Rambo” serisine dönüşmüştü. Stallone, 2008’de serinin dördüncü filmini yönetmiş, 2019’daki Rambo: Last Blood ile karaktere son kez hayat vermişti.

CENTİNEO YETERLİ BİR İSİM Mİ?

Stallone, 2019’da verdiği bir röportajda Rambo’nun gençliğini anlatan bir film fikrini uzun süredir düşündüğünü söylemişti. Ancak yeni projede yer almayacağı, uygun bir rol bulunması hâlinde filmde görünebileceği ifade ediliyor.

Centineo, son olarak Irak Savaşı’nı konu alan Warfare filminde rol almış, bu yıl Tribeca Festivali’nde prömiyer yapan Our Hero, Balthazar adlı yapımda da başrolde yer almıştı.