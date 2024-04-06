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Dünyanın en yaşlı erkeği, uzun ömrün sırrını açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünyanın en yaşlı erkeği, uzun ömrün sırrını açıkladı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyanın en yaşlı erkeği unvanının sahibi olan 111 yaşındaki İngiliz John Tinniswood, uzun yaşamasının sırrının 'balık yemek' olduğunu söyledi.

MEHMET EMİN ARVAS - Venezuelalı Juan Vicente Perez Mora’nın 114 yaşında, bundan üç gün sonra da Japon Sonobe Gisaburo’nun 112 yaşında hayatını kaybetmesiyle dünyanın en yaşlı erkeği ünvanı 111 yaşındaki İngiliz John Tinniswood’a geçti.

İngiltere’de Merseyside’de bakımevinde kalan Tinniswood, İkinci Dünya Harbi’nde savaşmıştı. 1912 doğumlu Tinniswood, uzun yaşamasının sırrını “her şeyi ölçülü tüketmesine ve her hafta sonu akşam yemeğinde balık yemesine borçlu olduğunu” söyledi.

Emekli muhasebeci, Kraliçe Elizabeth tarafından iki kere kabul edilmişti. En değerli hatırasının, 1986 yılına kadar 44 yıl evli kaldığı Blodwen’le yaptığı düğün olduğunu ifade eden Tinniswood “Bütün gün sandalyede oturmak hiç de hoş bir değil” ifadelerini kullandı.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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