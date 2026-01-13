ABD’nin Arizona eyaletinde doğuştan göz kapağı kasları olmadan dünyaya gelen 19 yaşındaki Sabrina Burlando, nadir görülen ptozis hastalığı nedeniyle henüz 3 yaşındayken zorlu bir ameliyat geçirdi. Gözlerini normal şekilde kırpması mümkün olmayan Burlando, kaş kaslarının göz kapaklarına bağlandığı özel bir operasyonla görme fonksiyonunu kazandı. Yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlatan genç kıza destek mesajları yağdı.

ABD’nin Arizona eyaletinde, nadir görülen bir hastalık olan ptozis,(göz kapağı düşüklüğü) teşhisiyle dünyaya gelen yaşındaki Sabrina Burlando yaşadığı zorlu süreci sosyal medya hesabından paylaştı. Göz kapağını kaldıran levator kasının doğuştan olmadığını söyleyen 19 yaşındaki kız, bunun babasından geçen genetik bir hastalık olduğunu belirtti.

Duyanlar kulaklarına inanamadı! 3 yaşına kadar gözünü hiç kırpmadı

3 YAŞINDAYKEN AMELİYAT OLDU

Sabrina, henüz üç yaşındayken görme yetisini korumak ve göz kapağı fonksiyonunu geri kazanmak amacıyla ameliyat oldu. Operasyonu net olarak hatırlamadığını ancak olayın izlerinin kaldığını söyleyen Burlando, “O kadar küçükken neler olup bittiğini anlamıyordum. Neden ameliyat olmam gerektiğini ve diğerlerinden neden farklı olduğumu bilmiyordum,” ifadelerini kullandı. Çocukluk ve gençlik yıllarında dış görünüşü nedeniyle kendisiyle alay edildiğini belirten genç kadın, “İlkokulda benimle dalga geçtiler, bu yüzden okula gitmekten nefret ettim. Bu durum lise ve iş hayatımda da devam etti,” dedi.

Yıllarca süren gizlenme çabalarının ardından cesaretini toplayan Sabrina, şimdi TikTok platformu üzerinden hastalığını ve yaşadıklarını anlatıyor. Zamanla görünüşünü değiştirmek yerine bakış açısını değiştirdiğini vurgulayan Burlando, “Bir insanın görünüşünden çok daha fazlası olduğunu fark ettim. Görünüşümü kontrol edemem ama nasıl bir insan olduğumu kontrol edebilirim,” diye konuştu. Sosyal medyada dayatılan güzellik algısının bu süreci zorlaştırdığını da vurgulayan genç kız, "Farklı olmak istemiyordum, sadece herkes gibi görünmek istiyordum" dedi.

Bu süreçte sosyal medya üzerinden binlerce destek mesajı aldığını söyleyen genç kız, "Aynı durumu yaşayanların kendilerini daha az yalnız hissetmelerini istiyorum,” şeklinde konuştu.

