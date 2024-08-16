Ege’ye havadan ve denizden abluka! İhtiyaçlar arttıkça tedbirler de artacak

ABD’nin Girit ve Dedeağaç’ı silah deposu hâline getirmesinin ardından, Ege’de bazı yeni adalarda silahlanmaya gidileceğine yönelik iddialar Türkiye’yi harekete geçirdi.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla-Dalaman’da 16’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı ile Çanakkale’de Amfibi Kolordusu kurma kararı aldı. MSB kaynakları, Dalaman Hava Meydan Komutanlığının 1985 yılından itibaren hizmete alındığını ve askerî havacılık anlamında görevini yerine getirdiğini kaydetti.

Kaynaklar “Hava Kuvvetleri Komutanlığının Kuvvet Yapısı Planı’nda yer aldığı üzere 2024 yılında 16’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı Teşkilatı, bakanlığımız tarafından onaylandı ve yürürlüğe girdi. Çanakkale’de Amfibi Kolordu kurulmasına yönelik ise Deniz Kuvvetlerimizin gelişen, güçlenen kuvvet yapısına uygun olarak böyle bir karar alındı. Deniz Piyade Birliklerinin üç tugaydan teşkil kolordu seviyesinde yeniden teşkilatlandırılması ve amfibi unsurların farklı bölgelerde etkinlikle kullanılması maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Amfibi Kolordu Komutanlığı teşkil edildi” dedi.

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Bakanlık kaynakları, hudutta insan kaçakçılığından tutuklu yargılanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıkladı.