ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin büyük bölümünü etkilemesi beklenen 'tarihi' kış fırtınaları nedeniyle bazı eyaletler için acil durum ilanlarını onayladıklarını duyurdu. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 30 santimetreye ulaşabileceği, hava sıcaklığının ise eksi 45 dereceye kadar düşebileceği bildirildi.

TÜM EYALETLER YAKIN TAKİPTE

TruthSocial hesabından açıklama yapan Trump, Güney Carolina ve Virginia’ya doğru ilerleyen “tarihi kış fırtınaları” için acil durum kararlarını onayladığını ifade etti. Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) ile eyalet yetkililerinin koordinasyon halinde çalıştığını vurgulayan Trump, vatandaşların güvenliğinin öncelik olduğunu söyledi.

Trump paylaşımında, fırtınanın etkili olacağı tüm eyaletlerin yakından takip edildiğini ve yetkililerle sürekli temas halinde olduklarını belirterek, “Güvende ve sıcak kalın” uyarısında bulundu.

Eksi 45 derece, 30 santim kar! 'Tarihi kış fırtınaları' ABD'yi alarma geçirdi

172 MİLYON KİŞİ ETKİLENECEK

Öte yandan ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), hafta sonundan itibaren ülkenin yarısından fazlasının yoğun kar yağışı ve aşırı soğukların etkisine gireceğini açıkladı. Teksas’tan kuzeydoğu eyaletlerine kadar uzanan geniş bir bölgede yaklaşık 172 milyon kişinin sert kış koşullarından etkilenmesi bekleniyor.

KAR 30 SANTİM, SICAKLIK EKSİ 45 DERECE

Bazı bölgelerde kar kalınlığının 30 santimetreye ulaşabileceği, hava sıcaklığının ise eksi 45 dereceye kadar düşebileceği bildirildi. Şiddetli rüzgarlarla birlikte “aşırı buzlanma” riskine dikkat çekilirken, 10’dan fazla eyalette olağanüstü hal ilan edildi.

Yetkililer, elektrik kesintilerine karşı halkın hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

