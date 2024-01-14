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    Ekvador'da OHAL sonrası sokaklara inen askerler, hapishanelerde rehin tutulan gardiyanları kurtardı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Ekvador, ülkenin en güçlü çetesinin elebaşının hapishaneden kaçması üzerine ilan edilen olağanüstü halde 6. güne girerken, hapishanelerde çeteler tarafından çıkarılan isyanlar sonucu rehin alınan gardiyanların kurtarıldığı açıkladı.

    Ekvador&#039;da OHAL sonrası sokaklara inen askerler, hapishanelerde rehin tutulan gardiyanları kurtardı
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, 7 hapishanede çıkan isyan sonucu rehin alınan gardiyanların kurtarıldığı bildirildi.

    Devlet Başkanı Daniel Noboa, sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, 7 hapishanede rehin tutulan görevlilerin kurtarıldığını duyurdu.

    Kolluk kuvvetlerini tebrik eden Noboa, "İdari personelin yeniden özgürlüğüne kavuşması için çaba gösteren başta Bakan olmak üzere Ulusal Polis ve Silahlı Kuvvetleri kutluyorum." ifadesini kullandı.

    Ekvador'da OHAL sonrası sokaklara inen askerler, hapishanelerde rehin tutulan gardiyanları kurtardı

    178 GARDİYAN KURTARILDI

    Noboa, çetelerin elinde rehin olan gardiyanların ve emniyet mensuplarının kurtarılması için yoğun mesai harcadıklarını bildirmişti.

    Organize suç örgütleri mensuplarınca 7 hapishanede 8 Ocak'ta isyan çıkarılmış ve 178 gardiyan rehin alınmıştı.

    Ekvador'da OHAL sonrası sokaklara inen askerler, hapishanelerde rehin tutulan gardiyanları kurtardı

    "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun bu isyanlar esnasında cezaevlerinden firar ettiği değerlendiriliyor.

    OHAL DEVAM EDİYOR

    Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, "Fito" lakaplı çete elebaşı ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarına bombalı saldırılar düzenlenmesi üzerine 9 Ocak'ta 60 gün sürecek OHAL ilan etmişti.

    OHAL kapsamında, 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.

    Ekvador'da OHAL sonrası sokaklara inen askerler, hapishanelerde rehin tutulan gardiyanları kurtardı

    OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polis kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.

    Sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyelerince kaçırıldıktan sonra başlarına silah dayanan polisler, Devlet Başkanı Daniel Noboa'dan yardım isterken görülmüştü.

    Ekvador'da OHAL sonrası sokaklara inen askerler, hapishanelerde rehin tutulan gardiyanları kurtardı

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Ekvador
    Haberler > Dünya > Ekvador'da OHAL sonrası sokaklara inen askerler, hapishanelerde rehin tutulan gardiyanları kurtardı
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