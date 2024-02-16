El Kassam Tugayları Sözcüsü haftalar sonra konuştu

El Kassam Tugayları Sözcüsü haftalar sonra açıklama yaptı. Sözcü Ebu Ubeyde "El Kassam ve Direniş Tugayları'ndaki mücahidlerimiz, çağdaş tarihte eşi benzeri olmayan bir Nazi suç ordusuyla yüzleşmeye devam ediyor" ifadelerini kullanarak "Bu saldırıya karşı direnişimiz son Siyonist askerin Gazze Şeridi'nden ayrılmasına kadar devam edecektir" dedi.

İsrail'in Gazze'deki katliamları şiddetini artırarak devam ediyor. Sivil bölgeleri hedef alan İsrail ordusu on binlerce Filistinliyi katletti. Haftalardır açıklama yapmayan El-Kassam Tugayları'ndan ise yeni bir açıklama geldi.

Bölgedeki çatışmalara ilişkin bilgi veren El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde "Güvenlik nedeniyle veya karmaşık saha koşulları nedeniyle bazı operasyonlarımızı duyurmamayı tercih ediyoruz" ifadelerini kullanarak "Bu saldırıya karşı direnişimiz son Siyonist askerin Gazze Şeridi'nden ayrılmasına kadar devam edecektir. Binlerce Mücahidimiz çeşitli savaş alanlarında sürekli alarm halindedir Düşmanın liderleri, destekçileri bile ona inanmıyor.. Düşmanın başarıları ve zafer görüntüleri tamamen sahtedir" şeklinde konuştu.

'MESCİD-İ AKSA SELİ DİNMEYECEK'

Ebu Ubeyde son açıklamalarında şunları kaydetti:

Bu zalim ve korkak düşmanın üzerine işkencenin ve intikamın faturası arttı ve sana selam ediyorum ey halkımız, ey cömert halkımız, ah her sözün hakkını ve kaderini yerine getirmediği ve üzerimize bir antlaşma. Allah izin verene kadar şehitlerin misakında, direniş, direniş ve cihat cephelerinde kalmaktır. Onun zaferiyle müminlerin kalplerinin şifası ellerimize yazılmıştır.

Mescid-i Aksa Tufanı bölgenin çehresini değiştirdi ve çağdaş tarihin en uzun işgalinin sonunun başlangıcı oldu. Mescid-i Aksa seli dinmeyecek, daha da çoğalarak haksızlığı ve saldırganlığı ortadan kaldıracak.

'NAZİ SUÇ ORDUSUYLA YÜZLEŞİYORUZ'

El Kassam ve Direniş Tugayları'ndaki Mücahidlerimiz, çağdaş tarihte eşi benzeri olmayan bir Nazi suç ordusuyla yüzleşmeye devam ediyor. Düşman ne zaman güvende göründüğünü düşünse, Mücahidlerimiz ona vergi ödüyor. Mücahitlerimiz düşman saflarına ağır kayıplar verdiriyor. Yayınladığımız görüntüler ve sahneler mücahitlerimizin sahada uyguladığı uygulamaların bir parçasıdır.

Güvenlik nedeniyle veya karmaşık saha koşulları nedeniyle bazı operasyonlarımızı duyurmamayı tercih ediyoruz. Mücahidlerimiz, ülkenin direniş güçlerinin çalışmalarına paralel olarak belirli ölümcül operasyonlar yürütüyor. Kuzey ve güneydeki Mücahidlerimiz, düşman akınlarına karşı uygun silahlarla büyük savaşlar veriyor... ve düşman saflarına kayıplar verdiriyoruz.

DİRENİŞ DEVAM EDECEK

Bu saldırıya karşı direnişimiz son Siyonist askerin Gazze Şeridi'nden ayrılmasına kadar devam edecektir. Binlerce Mücahidimiz çeşitli savaş alanlarında sürekli alarm halindedir Düşmanın liderleri, destekçileri bile ona inanmıyor.. Düşmanın başarıları ve zafer görüntüleri tamamen sahtedir.

Önümüzdeki günlerde düşmanın yanılgısı, yalanı, kafa karışıklığı ispatlanacaktır. Düşmanın sahadaki iddialarının ve yalanlarının detaylı bir şekilde çürütülmesiyle ilgilenmiyoruz. Düşman, izleyicisini galip geldiğine veya hedeflerine ulaştığına ikna edemedi ve düşmanın duyurduğu şeylerin çoğu uydurmaydı. Düşman, izleyicisini galip geldiğine veya hedeflerine ulaştığına ikna edemedi ve düşmanın duyurduğu şeylerin çoğu uydurmaydı.

'DÜŞMAN MAHKUMLAR İÇİN ZAMAN ÇOK ÇABUK TÜKENİYOR'

Süre daralıyor... uyarılanlar ise affedilmiştir. Düşmanın yayınladığı açıklamalar, rakamlar, istatistikler ve bilgiler yalan propagandadan başka bir şey değildir. Düşman esirler arasındaki kayıplar çok büyük hale geldi. Direniş tarafından tutulan düşman esirlerinin maruz kaldığı tehlikeler konusunda onlarca kez uyardık ama düşman liderliği bunu görmezden geldi. Düşman esirler zor şartlarda yaşıyor ve yaşam mücadelesi veriyor, biz de onların canlarını korumaya çalışıyoruz.

Salih şehitlerimizin ruhlarına selam olsun... Düşman ordusu esirlerini kasten öldürdü ve yaraladı. Düşman mahkumlar için zaman çok çabuk tükeniyor.