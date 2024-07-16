Elon Musk'tan Trump'a 'Iron Man zırhlı' koruma

Teknoloji milyarderi Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişimi sonrası Iron Man tarzı bir “metal zırh” üretebileceğini ima etti.

SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformu X’te güvenliğini artırması gerektiğini belirten bir kullanıcıya cevap olarak “Belki de o uçan metal zırhı yapmanın zamanı gelmiştir” diye yazdı.

SEKİZ AYDA İKİ FARKLI GİRİŞİM

Trump’ın 2024 başkanlık adaylığını desteklediğini açıklayan Musk’a, bazı X kullanıcıları tarafından güvenliğini artırması yönünde çağrılar yapıldı. Musk “Tehlikeli zamanlar bizi bekliyor” diye konuştu ve son sekiz ayda iki kişi tarafından “ayrı olaylarda” hayatına son verme girişiminde bulunulduğunu iddia etti.

Multimilyarder, herhangi bir ayrıntı paylaşmadan, “Teksas’taki Tesla genel merkezinden yaklaşık 20 dakika uzaklıkta tutuklandılar” dedi. Elon Musk “Başkan Trump’ı tamamen destekliyorum ve hızlı bir şekilde iyileşmesini diliyorum” açıklamasında da bulundu.