Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Endonezya’da 6.0 şiddetinde deprem! Çok sayıda yaralı yar

Endonezya’da 6.0 şiddetinde deprem! Çok sayıda yaralı yar

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Endonezya’da 6.0 şiddetinde deprem! Çok sayıda yaralı yar
Endonezya, Deprem, Sulawesi, Yaralılar, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Endonezya'nın Sulawesi eyaleti, 6,0 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Resmî açıklamaya göre, depremin ardından ikisi ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı.

Endonezya'nın orta Sulawesi eyaletinde 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkenin Afet Azaltma Ajansı (BNPB), depremin ardından ikisi ağır olmak üzere 29 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Poso bölgesinde güçlü şekilde hissedildi. Çevre yerleşimlerde de sarsıntılar etkili oldu.

Deprem, 10 km (6.21 mil) derinlikte Poso Regency'yi de salladı.

Endonezya’da 6.0 şiddetinde deprem! Çok sayıda yaralı yar - 1. Resim

BNPB, şu ana kadar can kaybı olmadığını duyurdu.

PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ'NDE RİSK SÜRÜYOR

Endonezya, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor. 

Hint Okyanusu'nda 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki depremin oluşturduğu tsunami Endonezya başta olmak üzere 14 ülkede yıkım ve ölümlere neden olmuş, yaklaşık 230 bin kişi hayatını kaybetmişti. Depremden en fazla etkilenen bölge Açe olmuştu.

Kaynak: Dış Haberler

Adil bir sonuç! Jose Mourinho: Son paslarda sıkıntı çektik, Göztepe iyi oynadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail’den Suriye için yeni plan! Sahada yapamadı masada bölecek - Dünyaİsrail’den Suriye için yeni planTel Aviv'de yüzlerce kişi Netanyahu'ya karşı toplandı! "Bu yalnızca başlangıç" - DünyaTel Aviv'de yüzlerce kişi Netanyahu'ya karşı toplandı!İspanya'da son 20 yılın en kötüsü:14 farklı noktada yangın, 7 ölü! - Dünyaİspanya'da son 20 yılın en kötüsü: 14 noktada yangınTrump-Putin görüşmesinde gizli gündem: 44 milyar dolarlık doğal gaz projesinde Rus buz kırıcıları! - DünyaAlaska'daki gizli gündem: Rus buz kırıcıları!Danimarka Başbakanı Frederiksen'den sert sözler: Netanyahu artık bir problem - Dünya"Netanyahu artık bir problem!"Ünlü antropolog Brinkley Morris Messick hayatını kaybetti - DünyaÜnlü antropolog Brinkley Morris Messick hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...