Endonezya’da 6.0 şiddetinde deprem! Çok sayıda yaralı yar

Endonezya'nın orta Sulawesi eyaletinde 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkenin Afet Azaltma Ajansı (BNPB), depremin ardından ikisi ağır olmak üzere 29 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Poso bölgesinde güçlü şekilde hissedildi. Çevre yerleşimlerde de sarsıntılar etkili oldu.

Deprem, 10 km (6.21 mil) derinlikte Poso Regency'yi de salladı.

BNPB, şu ana kadar can kaybı olmadığını duyurdu.

PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ'NDE RİSK SÜRÜYOR

Endonezya, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor.

Hint Okyanusu'nda 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki depremin oluşturduğu tsunami Endonezya başta olmak üzere 14 ülkede yıkım ve ölümlere neden olmuş, yaklaşık 230 bin kişi hayatını kaybetmişti. Depremden en fazla etkilenen bölge Açe olmuştu.