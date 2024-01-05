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    Endonezya'da iki tren birbirine girdi, 3 ölü 28 yaralı

    Endonezya'da korkunç bir kaza gerçekleşti. Java Adası'ndaki iki tren birbirine girdi, en az 3 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişinin yaralandığı bildiriliyor.

    Endonezya&#039;da iki tren birbirine girdi, 3 ölü 28 yaralı
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Endonezya ulusal demir yolu işletmecisi "PT Kereta Api" Sözcüsü Ayep Hanapi, yaptığı yazılı açıklamada, Java Adası'nın Bandung kentindeki bir tren istasyonu yakınlarında 2 yolcu treninin çarpıştığını duyurdu.

    Batı Java Polis Sözcüsü Ibrahim Tompo, yaptığı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

    Öte yandan trenlerde bulunan toplam 160 yolcu kurtarıldı.

    Yerel televizyonlardaki görüntülerde, tren vagonlarının bazılarının ters döndüğü ya da yan yattığı yer alıyor. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

    Endonezya'da iki tren birbirine girdi, 3 ölü 28 yaralıEndonezya'da iki tren birbirine girdi, 3 ölü 28 yaralı

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Dünya > Endonezya'da iki tren birbirine girdi, 3 ölü 28 yaralı
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