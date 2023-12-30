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    Endonezya'da yine şiddetli deprem!

    Sık sık depremlerle gündeme gelen Endonezya yine şiddetli sallandı. Depremin büyüklüğü 5,9 olarak ölçüldü.

    Endonezya&#039;da yine şiddetli deprem!
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Uzak Asya ülkesi Endonezya bir kez daha depremle sarsıldı. Açe eyaletini vuran 5,9 büyüklüğündeki deniz altı depreminde can kaybı ve hasar olmadığı bildirildi.

    ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, merkez üssü Sinabang kasabasının 362 kilometre doğusu olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, denizin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

    Depremde şu ana kadar hasar veya can kaybı bildirilmezken, Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu, tsunami tehlikesi bulunmadığı ancak artçı sarsıntılar olabileceği uyarısını yaptı.

    2004'TEKİ DEPREMDE BÜYÜK YARA ALMIŞTI

    Batı Java'nın Cianjur kentinde 21 Kasım'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde en az 331 kişi yaşamını yitirmişti.

    Endonezya'ya bağlı Sumatra adası açıklarında, Hint Okyanusu'nda Aralık 2004'te meydana gelen 9,4 büyüklüğündeki deprem, çoğu Açe eyaletinde olmak üzere çevre ülkelerde 230 binden fazla insanın ölümüne neden olan tsunamiyi tetiklemişti.

    270 milyondan fazla nüfusla geniş bir takımada olan Endonezya, dünyada sismik hareketler ve volkanik patlamaların en fazla görüldüğü "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    DepremEndonezya
    Haberler > Dünya > Endonezya'da yine şiddetli deprem!
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