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    • Erdoğan, Mısır ziyaretinde Refah sınır kapısına da gidecek

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Erdoğan, Mısır ziyaretinde Refah sınır kapısına da gidecek
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Refah Sınır Kapısı, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İsrail'in katliam saldırılarına maruz kalan Gazze'de binlerce Filistinli insani yardımların sınırdan geçmesini bekliyor. İsrail bugün sınır kapısından geçen yardım tırlarını vurdu. Gazze'de ateşkes çıkmaza girerken, önümüzdeki günlerde Mısır'ı ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli bir girişimde bulunacağı öğrenildi. Erdoğan, Refah sınır kapısını da ziyaret edecek.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 10 yılın ardından ilişkilerin tekrar normale döndüğü Mısır'ı önümüzdeki günlerde ziyaret etmesi bekleniyor. Erdoğan'ın Gazze-Mısır arasındaki insani yardımlar için kilit rolde olan Refah Sınır kapısını da ziyaret edeceği öğrenildi. Ziyaret, Gazze'ye insani yardımların ulaşması için büyük önem arz ediyor.

    ERDOĞAN'DAN MISIR'A ZİYARET

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl eylül ayında G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelmişti. Sıcak görüntüler veren Erdoğan'ın, 14 Şubat'ta Mısır'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

    Filistinlilere yardım sevkiyatı ve savaşın sona erdirilmesi için atılabilecek adımların görüşmenin ana gündem maddesi olması beklenirken, Erdoğan'ın Refah Sınır Kapısını da ziyaret edeceği öğrenildi.

    Filistinli Gazeteci Hamad Alnajjar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Refah Sınır Kapısını ziyaret edeceği bilgisini paylaştı. Ziyaret, İsrail'in engellediği insani yardımların Gazze'ye ulaşması için büyük önem taşıyor.Erdoğan, Mısır ziyaretinde Refah sınır kapısına da gidecek

    İSRAİL GAZZE'YE İNSANİ YARDIMI ENGELLİYOR

    Gazze, 4 aydır İsrail'in hem karadan, hem havadan hem de denizden acımasız saldırılarına maruz kalıyor. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar 27 bini aşkın Filistinli can verdi. Ölenlerin çoğunluğunun kadın ve çocukların olduğu Gazze'de hayatta kalanlar da yaşam mücadelesi veriyor. Gazze'de tam anlamıyla ateşkes için görüşmeler çıkmaza girdi. İsrail bölgeye insani yardımların ulaşmaması için yardım konvoylarını vurmak dahil elinden gelen her şeyi yapıyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Cumhurbaşkanı ErdoğanRefah Sınır Kapısı
    Haberler > Dünya > Erdoğan, Mısır ziyaretinde Refah sınır kapısına da gidecek
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