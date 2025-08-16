Paşinyan darbecilere savaş açtı! "Cadı avı başlıyor"

Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan’ın onayıyla Ulusal Güvenlik Servisi’nde (SGB) büyük bir “darbe temizliği” başladı.

Yeni SGB Direktörü Andranik Simonyan, eski yetkililerle bağlantısı olan tüm “istenmeyen” personeli görevden almaya başladı.

Yerel basın, tasfiyelerin kitlesel boyuta ulaştığını ve sadece belli isimlerle sınırlı kalmadığını yazdı. “Simonyan dört yıldır SGB’de çalışıyor ve tüm personeli tanıyor. Şimdi şüpheli görülen herkesi sistemden çıkarıyor” ifadelerine yer verildi.

Olayın merkezinde muhalif hareket "Kutsal Mücadele" ve lideri Başpiskopos Bagrat Galstanyan yer alıyor.

"MERAK BAŞIMIZA BELA AÇABİLİR"

İşten çıkarmaların gerekçeleri resmi olarak açıklanmazken, görevden alınan personelin sonraki durumuna dair de bilgi verilmedi. Haberde, güvenlik birimlerindeki personelin sessizliğine dikkat çekildi:

“Çalışanlar, fazla soru sormanın başlarına bela açabileceğinden korkuyor.”

PAŞİNYAN:GÜNÜMÜZÜN TEHDİTLERİ HİBRİT

Başbakan Paşinyan, son günlerde ülkeyi sarsan darbe girişimi hakkında da konuştu.

“Günümüzün zorlukları hibrit bir karaktere sahiptir: hem terörizm, hem anayasal düzenin ihlali, hem de karşı istihbarat faaliyetlerinin özelliklerini taşımaktadır” dedi.

Paşinyan, yeni güvenlik stratejisi üzerinde çalışıldığını ve Ulusal Güvenlik Servisi’nin daha da güçlendirileceğini açıkladı.

DARBE GİRİŞİMİ BASTIRILDI

Paşinyan’a göre, Ermenistan’ı istikrarsızlaştırabilecek tüm girişimler şimdilik etkisiz hale getirildi.