Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Ersin Tatar, 'bölgenin en güçlü ülkesi' diyerek açıkladı: Halkımızın güvenliği, Türkiye'nin güvencesindedir

Ersin Tatar, 'bölgenin en güçlü ülkesi' diyerek açıkladı: Halkımızın güvenliği, Türkiye'nin güvencesindedir

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ersin Tatar, &#039;bölgenin en güçlü ülkesi&#039; diyerek açıkladı: Halkımızın güvenliği, Türkiye&#039;nin güvencesindedir

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin, bölgedeki en güçlü ülke olduğuna vurgu yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Halkımızın güvenliği, Türkiye'nin güvencesindedir" dedi.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bölgesel gelişmelerin ele alındığı üst düzey toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. 

İran'ın, İsrail'e yönelik insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle yaptığı saldırının yanında bölgesel diğer gelişmelerin de değerlendirildiği toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Tatar, Türkiye'nin üstün kabiliyet ve kapasitesini bölge barışı ve huzuru için kullandığını belirterek, Kıbrıs Türk halkının endişeleneceği bir durum olmadığını söyledi.

"HALKIMIZIN GÜVENLİĞİ, TÜRKİYE'NİN GÜVENCESİNDEDİR"

Tatar, İran ile İsrail arasındaki gerilimin son bulması ve bölgedeki tansiyonun bir an önce sona ermesini temenni ettiklerini ifade etti ve KKTC'nin güvenliği için anavatan Türkiye ile gerekli tüm adımların atıldığını vurguladı.

Bugün yaptıkları toplantıda bölgedeki tüm gelişmeleri en ince ayrıntısına kadar masaya yatırdıklarını söyleyen Tatar, Türkiye'nin bölgenin en güçlü ülkesi olduğuna ve tüm imkanları ile Kıbrıs Türk halkına destek verdiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Halkımızın güvenliği, Türkiye'nin güvencesindedir. Halkımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvencesinde, güven huzur ve barış içinde yaşamaya devam edecektir. Halkımız endişelenmesin."

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Almanya'da şampiyon Bayern Leverkusen! Xabi Alonso tarihe geçti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eski Fransız sömürgesi Mali, Fransızcayı temizlemek için yapay zeka kullanıyor - DünyaEski Fransız sömürgesi Mali, Fransızcayı temizlemek için yapay zeka kullanıyorAfrika'da yeni nüfuz çatışması: ABD askerleri çekildi, Rusya konuşlandı! - DünyaAfrika'da yeni nüfuz çatışması: ABD askerleri çekildi, Rusya konuşlandı!Alman ordusunda imamlar görev başına: Müslüman askerlere manevi destek sağlanacak - DünyaAlman ordusunda imamlar görev başına: Müslüman askerlere manevi destek sağlanacakNetanyahu, Hamaney ve Biden memnun! İran’ın zararsız saldırısı kurmaca mıydı? - Dünyaİran, İsrail’e can simidi oldu!İran'dan İsrail'in misilleme olasılığına karşı önlem: Tahran'daki tüm uçuşlar askıya alındı - Dünyaİran'dan İsrail'in misilleme olasılığına karşı önlemAB Dışişleri Bakanları, salı günü İran'ın İsrail saldırısına ilişkin toplanıyor - DünyaAB Dışişleri Bakanları, salı günü İran'ın İsrail saldırısına ilişkin toplanıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...