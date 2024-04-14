Ersin Tatar, 'bölgenin en güçlü ülkesi' diyerek açıkladı: Halkımızın güvenliği, Türkiye'nin güvencesindedir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bölgesel gelişmelerin ele alındığı üst düzey toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İran'ın, İsrail'e yönelik insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle yaptığı saldırının yanında bölgesel diğer gelişmelerin de değerlendirildiği toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Tatar, Türkiye'nin üstün kabiliyet ve kapasitesini bölge barışı ve huzuru için kullandığını belirterek, Kıbrıs Türk halkının endişeleneceği bir durum olmadığını söyledi.

"HALKIMIZIN GÜVENLİĞİ, TÜRKİYE'NİN GÜVENCESİNDEDİR"

Tatar, İran ile İsrail arasındaki gerilimin son bulması ve bölgedeki tansiyonun bir an önce sona ermesini temenni ettiklerini ifade etti ve KKTC'nin güvenliği için anavatan Türkiye ile gerekli tüm adımların atıldığını vurguladı.

Bugün yaptıkları toplantıda bölgedeki tüm gelişmeleri en ince ayrıntısına kadar masaya yatırdıklarını söyleyen Tatar, Türkiye'nin bölgenin en güçlü ülkesi olduğuna ve tüm imkanları ile Kıbrıs Türk halkına destek verdiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Halkımızın güvenliği, Türkiye'nin güvencesindedir. Halkımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvencesinde, güven huzur ve barış içinde yaşamaya devam edecektir. Halkımız endişelenmesin."